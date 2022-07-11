Людину вбили, ймовірно, за порушення комендантської години

Місцеві жителі розповіли журналістам 24 каналу, що російські окупанти розстріляли легковик на вулиці Сенявина. Повідомляється, що стрілянині передувала погоня.

До речі У Херсоні міг загинути полковник росгвардії Нєчіпурєнко, в окупантів паніка, – Хлань

Мешканці окупованого Херсона чули автоматну чергу, після якої все затихло. Уже зранку херсонці побачили розстріляну машину та тіло цивільного у ній.

Тіло вбитої людини прибрали тільки вдень. Ймовірно, людину вбили через порушення комендантської години.

росіяни розстріляли дезертирів під Херсоном

Джерела 24 каналу в головному управлінні розвідки повідомили, що під Херсоном російські військові розстрілюють дезертирів.

Жителі Херсонщини часто чують постріли, але їм кажуть, що це навчання. Дезертирів ліквідують на кладовищі Геологів.

Працівники на екскаваторах цілодобово копають на кладовищі нові могили, тому російські окупанти кожного разу мають завчасно підготовлені місця.

Яка ситуація на Херсонщині

У розвідці міністерства оборони Великої Британії інформували, що українські військові тиснуть на оборону окупантів на Херсонщині, але не просуваються.

В американському Інституті вивчення війни повідомляли, що росія, ймовірно, вичерпує запаси потужних ракет, тому обстрілює Херсонщину та Миколаївщину зенітно-ракетними комплексами С-300.

Збройні Сили України на початку липня звільнили з-під російської окупації село Іванівка Херсонської області. Також було звільнено селище Потьомкіне на півночі Херсонської області.

Українські військові систематично завдають втрат ворогу. Радник глави Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомляв, що вночі 11 липня ЗСУ завдали потужного удару по окупантах у Таврійську. Наші бійці знищили пересувний командний пункт ворога, військову техніку, радари й антени, ППО окупантів.

Джерела у спецслужбах заявляли про ліквідацію понад сотні російських військових та ще 200 – поранених.

До слова – скільки складів та баз росіян ЗСУ знищили за 2 тижні – дивіться відео