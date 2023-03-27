Штурм Бахмута и наступление на Авдеевку: карта боевых действий на 27 марта

Силы обороны Украины уже 397 дней сдерживают российских оккупантов. Уже несколько месяцев ключевые боевые действия проходят на Востоке Украины.

Оккупанты, несмотря безумные потери, сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши воины отразили более 60 атак противника.

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Какая ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Синьковки, Белогоровки и Веселого.

Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Колодцы, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.

Оккупанты наступали в районе Белогоровки: карта боевых действий

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

Враг совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них – Орехово-Василевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк.

Россияне штурмуют Бахмут: карта боевых действий

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка.

Многочисленные вражеские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Парасковеевка, Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Россияне наступали в направлении Авдеевки: карта боевых действий

На Шахтерском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Обстрелял более 30 населенных пунктов, в частности Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов Запорожской области; Республиканец, Одрадокаменка, Томарино, Новоселка, Ольговка и Садовое Херсонской области и Херсон.

Силы обороны отработали по оккупантам

оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил России.Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Атинское, Белополье, Волфине, Миропольское и Покровка Сумской области.В Харьковской области под огневое влияние попали более 15 районов населенных пунктов. Среди них – Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелка, Старица, Огурцово, Милово, Петро-Ивановка и Редкодуб.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов врага.