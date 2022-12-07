Россия не хочет переговоров, а стремится заморозить войну: Столтенберг объяснил почему
Источник:FT
На фоне постоянных поражений на фронте военное руководство России пытается заморозить военные действия. Однако Украине и дальше нужно оказывать помощь.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, условий для завершения войны в Украине путем дипломатии пока нет.
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Почему Россия пытается заморозить войну
Генсек заявил, что Путин не желает переговоров. Он стремится к заморожению конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной.
Столтенберг предположил, что "зимой конфликт войдет в более спокойную фазу", обе стороны будут стремиться к перегруппировке и перевооружению своих сил. По его словам, это лучшее время, чтобы страны НАТО обеспечили Украину боеприпасами и техникой.
Россия не показала никаких признаков желания мирного прекращения войны. Чем больше мы хотим мирного решения, тем срочнее мы оказываем военную поддержку Украине,
– сказал генсек.
Он добавил, что страны НАТО рассматривают, какие виды вооружения передадут Киеву.
Успехи ВСУ на фронте: главное
- Вечером 6 декабря в Днепре услышали взрывы. Впоследствии стало известно, что Днепропетровскую область атаковали "шахиды", однако нашим воинам удалось сбить все 8.
- ВСУ на днях сбили вражеский Ка-52. Оказалось, что на борту находились козырные пилоты. По словам Fighterbomber, это были лучшие из лучших. На двоих у них есть 6 орденов мужества.
- С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 92 740 своих солдат. В частности, за сутки 6 декабря количество захватчиков сократилось еще на 540 человек.
- У Сватового и Кременной ситуация остается без кардинальных изменений. Оккупационные войска России находятся в глухой обороне. В то же время у Белогоровки украинские защитники круглосуточно отбивают вражеские атаки.