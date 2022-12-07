Россия не хочет переговоров, а стремится заморозить войну: Столтенберг объяснил почему

На фоне постоянных поражений на фронте военное руководство России пытается заморозить военные действия. Однако Украине и дальше нужно оказывать помощь.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, условий для завершения войны в Украине путем дипломатии пока нет.

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Почему Россия пытается заморозить войну

Генсек заявил, что Путин не желает переговоров. Он стремится к заморожению конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной.

Столтенберг предположил, что "зимой конфликт войдет в более спокойную фазу", обе стороны будут стремиться к перегруппировке и перевооружению своих сил. По его словам, это лучшее время, чтобы страны НАТО обеспечили Украину боеприпасами и техникой.

Россия не показала никаких признаков желания мирного прекращения войны. Чем больше мы хотим мирного решения, тем срочнее мы оказываем военную поддержку Украине,

– сказал генсек.

Он добавил, что страны НАТО рассматривают, какие виды вооружения передадут Киеву.

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