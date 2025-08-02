В Генштабе выложили вечернюю сводку за 2 августа. С начала суток произошло 104 боевых столкновения. На многих направлениях бои еще продолжаются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на фронте на вечер 2 августа?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отбили 18 атак россиян. Еще 2 боестолкновения продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 6 атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг совершил 4 наступательные действия в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении в течение суток захватчики 12 раз атаковали наши позиции вблизи населенных пунктов Карповка, Григорьевка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголовое. 4 боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 1 боестолкновение – захватчик пытался продвигаться в направлении населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Щербиновка и в направлении Иванополье и Степановки. Три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении оккупанты 28 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка. 2 боестолкновения продолжаются.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 111 оккупантов, из них 75 – безвозвратно. Также уничтожен 1 автомобиль, 6 мотоциклов, 3 беспилотные летательные аппараты, 2 пушки, антенну управления БПЛА и повреждены 3 пушки и 1 автомобиль оккупантов,

– детализировали в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 8 раз атаковал в районах населенных пунктов Малиевка, Воскресенка, Новополь, Толстой, Мирное, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Филия. Одна атака продолжается.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях были российские авиаудары.