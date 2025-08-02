Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті на вечір 2 серпня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші оборонці відбили 18 атак росіян. Ще 2 боєзіткнення тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили 6 атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка та Красне Перше. Ще одне боєзіткнення триває.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив 4 наступальні дії в районах населених пунктів Куп'янськ, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку протягом доби загарбники 12 разів атакували наші позиції поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове. 4 боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 1 боєзіткнення – загарбник намагався просуватись у напрямку населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Щербинівка та в напрямку Іванопілля й Степанівки. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку окупанти 28 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка. 2 боєзіткнення тривають.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 75 – безповоротно. Також знищено 1 автомобіль, 6 мотоциклів, 3 безпілотні літальні апарати, 2 гармати, антену управління БпЛА та пошкоджено 3 гармати й 1 автомобіль окупантів,

– деталізували в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворог 8 разів атакував у районах населених пунктів Маліївка, Воскресенка, Новопіль, Толстой, Мирне, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Філія. Одна атака триває.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках були російські авіаудари.