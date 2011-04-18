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24 Канал Новости Украины Комбинированная атака по Украине, россияне продвинулись на Донетчине: хронология 1150 дня войны
18 апреля, 06:52
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Комбинированная атака по Украине, россияне продвинулись на Донетчине: хронология 1150 дня войны

Маргарита Волошина

Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже 1150 дней. Ожесточенные бои по всей линии боевого соприкосновения и российские преступные обстрелы мирных украинских городов продолжаются.

О последствиях вражеских ударов, ситуации на фронте и главных событиях дня – читайте в хронологии 24 Канала.

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Что произошло за день

 

06:48, 18 апреля

Харьков атаковали баллистическими ракетами с кассетной начинкой

Пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных дворов, сообщил Игорь Терехов.

Уже сорок пострадавших,
– добавил он.

06:10, 18 апреля

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове, есть десятки пострадавших и жертва

Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди,
– сообщил Терехов.

Сейчас известно о 26 пострадавших. Также есть информация о одном погибшем, его тело нашли в собственной квартире.

05:13, 18 апреля

Ракеты атаковали Днепр и Харьков

Городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что зафиксировано 4 удара ракетами по городу. Одна из ракет ударила по густонаселенному району и попала в многоэтажку. Под завалами могут быть люди.

По Днепру поступила только информация от Сергея Лысака о самих взрывах. Глава Днепропетровской ОГА написал: "Вся информация позже".

04:59, 18 апреля

В Сумах есть прилеты БпЛА по промышленному объекту

В Сумах сообщали о том, что трижды услышали взрывы. Сначала не было информации об источнике происхождения этих взрывов и вероятных последствиях.

Позже исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзарь сообщил о 3 попаданиях БпЛА типа "Шахед" по промышленному объекту. Предварительно, известно об одном погибшем.

02:47, 18 апреля

Россияне продвинулись в нескольких населенных пунктах в Донецкой области

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, враг продвинулся возле Разлива Донецкой области.

Кроме этого, есть продвижение россиян в Константинополе.
 

01:51, 18 апреля

Россияне ударили по Николаеву реактивным БпЛА

Местные телеграмм-каналы сообщали о дыме после взрыва. Впоследствии председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что город атаковал реактивный БпЛА.

Прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют,
– сообщил Ким.

00:45, 18 апреля

На Киевщине работала ПВО, была угроза ударных дронов и для Киева

В Воздушных силах сообщили, что несколько групп "Шахедов" на севере Полтавщины и на юге Черниговщины движутся курсом на Киевщину.

Впоследствии в Киевской ОВА заявили о работе сил ПВО. Там призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.