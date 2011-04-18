Комбинированная атака по Украине, россияне продвинулись на Донетчине: хронология 1150 дня войны
Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже 1150 дней. Ожесточенные бои по всей линии боевого соприкосновения и российские преступные обстрелы мирных украинских городов продолжаются.
О последствиях вражеских ударов, ситуации на фронте и главных событиях дня – читайте в хронологии 24 Канала.
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Что произошло за день
Пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных дворов, сообщил Игорь Терехов. Уже сорок пострадавших, Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди, Сейчас известно о 26 пострадавших. Также есть информация о одном погибшем, его тело нашли в собственной квартире. Городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что зафиксировано 4 удара ракетами по городу. Одна из ракет ударила по густонаселенному району и попала в многоэтажку. Под завалами могут быть люди. По Днепру поступила только информация от Сергея Лысака о самих взрывах. Глава Днепропетровской ОГА написал: "Вся информация позже". В Сумах сообщали о том, что трижды услышали взрывы. Сначала не было информации об источнике происхождения этих взрывов и вероятных последствиях. Позже исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзарь сообщил о 3 попаданиях БпЛА типа "Шахед" по промышленному объекту. Предварительно, известно об одном погибшем. Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, враг продвинулся возле Разлива Донецкой области. Кроме этого, есть продвижение россиян в Константинополе. Местные телеграмм-каналы сообщали о дыме после взрыва. Впоследствии председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что город атаковал реактивный БпЛА. Прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют, В Воздушных силах сообщили, что несколько групп "Шахедов" на севере Полтавщины и на юге Черниговщины движутся курсом на Киевщину. Впоследствии в Киевской ОВА заявили о работе сил ПВО. Там призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Харьков атаковали баллистическими ракетами с кассетной начинкой
– добавил он.
Россияне ударили по многоэтажке в Харькове, есть десятки пострадавших и жертва
– сообщил Терехов.
Ракеты атаковали Днепр и Харьков
В Сумах есть прилеты БпЛА по промышленному объекту
Россияне продвинулись в нескольких населенных пунктах в Донецкой области
Россияне ударили по Николаеву реактивным БпЛА
– сообщил Ким.
На Киевщине работала ПВО, была угроза ударных дронов и для Киева
Пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных дворов, сообщил Игорь Терехов.
Уже сорок пострадавших,
Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди,
Сейчас известно о 26 пострадавших. Также есть информация о одном погибшем, его тело нашли в собственной квартире.
Городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что зафиксировано 4 удара ракетами по городу. Одна из ракет ударила по густонаселенному району и попала в многоэтажку. Под завалами могут быть люди.
По Днепру поступила только информация от Сергея Лысака о самих взрывах. Глава Днепропетровской ОГА написал: "Вся информация позже".
В Сумах сообщали о том, что трижды услышали взрывы. Сначала не было информации об источнике происхождения этих взрывов и вероятных последствиях.
Позже исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзарь сообщил о 3 попаданиях БпЛА типа "Шахед" по промышленному объекту. Предварительно, известно об одном погибшем.
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, враг продвинулся возле Разлива Донецкой области.
Кроме этого, есть продвижение россиян в Константинополе.
Местные телеграмм-каналы сообщали о дыме после взрыва. Впоследствии председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что город атаковал реактивный БпЛА.
Прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют,
В Воздушных силах сообщили, что несколько групп "Шахедов" на севере Полтавщины и на юге Черниговщины движутся курсом на Киевщину.
Впоследствии в Киевской ОВА заявили о работе сил ПВО. Там призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.