Комбинированная атака по Украине, россияне продвинулись на Донетчине: хронология 1150 дня войны

Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже 1150 дней. Ожесточенные бои по всей линии боевого соприкосновения и российские преступные обстрелы мирных украинских городов продолжаются.

О последствиях вражеских ударов, ситуации на фронте и главных событиях дня – читайте в хронологии 24 Канала.

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