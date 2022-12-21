В Украину приехал глава Генштаба Польши: имел откровенный разговор с Залужным
Источник:Валерий Залужный
Польша не раз заявляла о полной поддержке Украины в войне против России. В среду, 21 декабря, с рабочим визитом в Украину приехал глава польского Генштаба.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он встретился с генералом Раймундом Анджейчаком.
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Какова цель визита
По словам Залужного, во время встречи обсудили ситуацию в регионе и сценарии ее развития.
Благодарен, что Украина не одна в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев,
– пишет Главнокомандующий.
Кроме того, он поблагодарил за оказанную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.
Украинские военные учатся в Польше
Залужный напомнил, что на территории Польши проводят профессиональную подготовку наших военнослужащих. Более того, Польша помогает Украине перейти на тяжелое вооружение государств-членов НАТО.
Главнокомандующий отметил также лечение и реабилитацию украинских защитников в Польше. Залужный уверен, что "без свободной Украины немыслима свободная Польша".
В Польше взорвался подарок из Украины: что известно
- 14 декабря в полицейском управлении в Варшаве произошел взрыв. Как известно, это взорвался подарок, полученный начальником польской полиции во время недавнего визита в Украину.
- Руководитель польской полиции Ярослав Шимчик получил в подарок использованые гранатометы. В результате инцидента его госпитализировали с ранениями.
- Впоследствии глава МВД Польши Мариуш Каминский в своих соцсетях сообщил про отстранение в Украине заместителя главы ГСЧС Дмитрия Бондаря за вручение подарка, который взорвался в кабинете главы полиции Польши.
- После инцидента Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский встретится с польским коллегой Мариушем Каминским. Визит в Варшаву состоится в ближайшее время.