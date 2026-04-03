Нардеп честно ответил, может ли война закончиться в ближайшее время

Несмотря на попытки россиян затягивать мирные переговоры, они все же продолжаются. Украина прилагает максимум усилий, чтобы приближать завершение войны, которую начала Россия.

Народный депутат, член Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал 24 Каналу, что недавно украинская делегация вернулась из Майами. Переговоры по завершению войны не всегда происходят в трехстороннем формате, ведь не удается согласовать место, которое бы устраивало США, Украину и Россию.

Смотрите также Кремль заявил, что якобы не ставил дедлайн Украине по выходу с Донбасса

"Но переговоры продолжаются. Они происходят как в дистанционном формате, так и во время личного визита делегаций", – сказал он.

Завершится ли война в ближайшее время?

Федор Вениславский считает, что результатом мирных переговоров, которые сейчас продолжаются, как минимум станет очередной обмен пленными – он должен состояться перед Пасхой.

"К сожалению, перспективы быстрого завершения войны не очень оптимистичны, но это может стать результатом работы переговорных команд", – отметил он.

Важно! Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры об обмене пленными продолжаются каждый день. Он отметил большой вклад США и ОАЭ. Кроме того, Буданов выразил надежду относительно большого обмена на Пасху.

По словам народного депутата, важно также понимать, что Россия использует любые поводы для того, чтобы тормозить победный процесс.

Несмотря на все, Украина и наши американские партнеры заинтересованы в том, чтобы война двигалась к завершению.

Однако это возможно только тогда, когда условия прекращения боевых действий не будут противоречить Конституции Украины. Говорится о том, что наша сторона не готова признавать территории Украины российскими и выводить украинские войска с Донбасса.

Для нас это недопустимо, это "красные линии". Территории признаются в соответствии с международным правом временно оккупированными, и других вариантов быть не может,

– подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что все остальное может быть предметом переговоров, которые постоянно продолжаются. Кроме того, из России поступают сигналы, что Кремль готов к продолжению переговоров.

Что Зеленский говорит о переговорах по завершению войны?