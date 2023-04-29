Налог на бизнес не спасет: выдержит ли российская экономика еще год войны

В "слитых" документах США находилась информация о том, что Россия еще год может финансировать военные действия в Украине. Российская экономика может выдержать это, но не все так просто.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, существенное влияние на российскую экономику могут оказать санкции Запада. Но только если они будут систематическими и долгосрочными.

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Пока денег хватает

В издании The Washington Post со ссылкой на "слитые" документы Пентагона сообщили, что России хватит денег еще на год войны. Если верить документам, то российский бизнес уже вроде бы адаптировался и платит Владимиру Путину корпоративный налог. Кроме того, и Фонд национального благосостояния России вроде бы тоже хорошо себя чувствует.

На год средства точно есть. У них дефицит бюджета за первые три месяца (2023 года – 24 Канал) – 30 миллиардов долларов, что много, но даже если до конца года долг станет 120 миллиардов, то российская экономика это выдержит,

– отметил Михаил Шейтельман.

А вот налог, введенный на бизнес, Россию не очень спасает. Потому что в этом случае бизнесмены будут сдавать рубли, а не доллары. По словам политтехнолога, деньги в России закончатся не тогда, когда кончатся рубли, потому что их они могут допечатывать, сколько захотят. Но тогда когда закончатся доллары.

"Доллары начали заканчиваться с начала декабря из-за санкций в отношении энергоносителей. Но санкции только начались. Вопрос не в том хватит ли денег, а в том, насколько серьезные санкции будут вводить дальше", – подчеркнул политтехнолог.

Михаил Шейтельман о возможности России финансировать войну: смотрите видео

Ядерная отрасль

Недавно в Европейском Союзе начали обсуждать будущее 11 пакет санкций против России. Прошлый пакет был принят еще в феврале 2023 года.

Более двух месяцев нет нового пакета санкций. Раньше вводили раз в месяц, а здесь уже два месяца нет. Предстоит еще российская ядерная энергетика и другие сферы,

– заметил Шейтельман.

Среди стран "Большой семерки" все больше разговоров о введении ограничений именно в сфере ядерной энергетики. Они могли бы затянуться на долгие годы, поскольку не краткосрочны.

В случае введения длинных, систематических и целенаправленных санкций российская экономика действительно может не выдержать подобного давления.

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