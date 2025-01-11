Враг запускал "Шахеды", в России раздавались взрывы во многих регионах: хронология 1053 дня войны
Уже 1053 сутки полномасштабной войны украинские защитники и защитницы дают мощный отпор российским захватчикам. Так, ВСУ продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают вражеские атаки с воздуха.
Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 11 января, сообщает 24 Канал.
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В ночь 11 января аналитики обновили свою карту боевых действий. В частности, заявили, что россияне якобы оккупировали Курахово Донецкой области. Заметим, что официальных подтверждений о возможной оккупации Курахово еще не было. Силы обороны пока не комментировали такую информацию. Ночью 11 января в Киеве и области работает ПВО по российским беспилотникам. Громко было в Воронежской области. Губернатор заявил о работе "Пе-Ве-О". Гусев грезил о якобы "успешном" сбитии нескольких дронов. Не спится россиянам и в Анапе. Пропагандисты отмечают, что в Краснодарском крае якобы работает "Пе-Ве-О" по дронам. Руководитель "Центра изучения оккупации" писал о прилете в район Утриша и Варваровки в точке входа Турецкого потока. Также оккупанты жалуются на дроны в Белгородской, Саратовской и Липецкой областях. Особенно громко в Новороссийске. На взрывы уже отреагировал и руководитель Центра противодействия дезинформации. "Много прилетов по порту Новороссийска", – написал Андрей Коваленко. Владимир Зеленский посетил Италию. В частности, встретился со своим коллегой. Украинский лидер призвал Серджо Маттареллу приехать в наше государство. Об этом говорится в интервью Владимира Зеленского итальянскому телеканалу RaiNews24.
Враг оккупировал Курахово, – Deep State
В России мощный "хлопок"
Зеленский призвал президента Италии посетить Украину
В ночь 11 января аналитики обновили свою карту боевых действий. В частности, заявили, что россияне якобы оккупировали Курахово Донецкой области.
Заметим, что официальных подтверждений о возможной оккупации Курахово еще не было. Силы обороны пока не комментировали такую информацию.
Ночью 11 января в Киеве и области работает ПВО по российским беспилотникам.
Громко было в Воронежской области. Губернатор заявил о работе "Пе-Ве-О". Гусев грезил о якобы "успешном" сбитии нескольких дронов.
Не спится россиянам и в Анапе. Пропагандисты отмечают, что в Краснодарском крае якобы работает "Пе-Ве-О" по дронам.
Руководитель "Центра изучения оккупации" писал о прилете в район Утриша и Варваровки в точке входа Турецкого потока.
Также оккупанты жалуются на дроны в Белгородской, Саратовской и Липецкой областях.
Особенно громко в Новороссийске. На взрывы уже отреагировал и руководитель Центра противодействия дезинформации. "Много прилетов по порту Новороссийска", – написал Андрей Коваленко.
Владимир Зеленский посетил Италию. В частности, встретился со своим коллегой. Украинский лидер призвал Серджо Маттареллу приехать в наше государство.
Об этом говорится в интервью Владимира Зеленского итальянскому телеканалу RaiNews24.