Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио считает, что война в Украине "зашла в тупик", и поэтому ее нужно "довести до конца". Уже не сосчитать количество таких заявлений, и все они являются ложными.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что динамика боевых действий присутствует, но периодическая, на нее влияют определенные факторы.

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"Никто не зашел в тупик. Продолжаются плановые операции и российских войск, и наших. Есть определенные стратегические планы ведения боевых действий, и они выполняются", – отметил Свитан.

К чему готовится Украина

По словам военного эксперта, российская армия проводит операцию на Востоке с остатками резервов, которые прежде всего привлекают для срезания Кураховского выступления. В этом районе сосредоточены основные силы врага. Они прилагают усилия, чтобы выровнять фронт по линии Покровск – Золотая Нива.

Зато Украина проводит рейдовую операцию на Курщине, которая уже привела к определенным положительным последствиям, учитывая имеющиеся силы и средства. Боевая мощь украинской армии увеличивается путем новых технологических решений и поставок средств поражения. Задачи выполняют F-16, происходит подготовка к поступлению французских истребителей Mirage, ведутся переговоры по обучению украинских летчиков на самолетах Gripen и Freedom Fighter.

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Также в Генштабе готовят новые расчеты для зенитно-ракетных комплексов, таких как Patriot, SAMP/T, NASAMS. Увеличивается плотность ПВО, получаем средства радиосвязи связи и дальнобойные дроны. То есть происходит процесс накопления для летней кампании 2025 года.

Россияне полностью провалили летнюю кампанию. Они не выполнили ни одной задачи: не вытеснили наших из Луганской области, мы до сих пор контролируем Белогоровку; а по Донетчине, то им вообще как до Киева рачки, до западных границ более 30 километров, до северных – десятки. Поэтому не сказал бы, что все зашло в тупик,

– подчеркнул Роман Свитан.

То есть динамика боевых действий продолжается, но она периодическая, поскольку еще и связана с погодой, которая, в свою очередь, не позволяет стремительно развиваться. Если смотрит в краткосрочной перспективе, то действительно может казаться, что война зашла в тупик, но в средне- и долгосрочной перспективах ситуация выглядит совсем иначе.