Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що динаміка бойових дій присутня, але періодична, на неї впливають певні фактори.

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"Ніхто не зайшов у глухий кут. Продовжуються планові операції і російських військ, і наших. Є певні стратегічні плани ведення бойових дій, і вони виконуються", – наголосив Світан.

До чого готується Україна

За словами військового експерта, російська армія проводить операцію на Сході із залишками резервів, які насамперед залучають для зрізання Курахівського виступу. У цьому районі зосереджені основні сили ворога. Вони докладають зусиль, аби вирівняти фронт по лінії Покровськ – Золота Нива.

Натомість Україна проводить рейдову операцію на Курщині, яка уже призвела до певних позитивних наслідків з огляду на наявні сили та засоби. Бойова міць української армії збільшується шляхом нових технологічних рішень та постачань засобів ураження. Завдання виконують F-16, відбувається підготовка до надходження французьких винищувачів Mirage, ведуться переговори щодо навчань українських льотчиків на літаках Gripen та Freedom Fighter.

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Також у Генштабі готують нові розрахунки для зенітно-ракетних комплексів, таких як Patriot, SAMP/T, NASAMS. Збільшується щільність ППО, отримуємо засоби радіозв'язку зв'язку та далекобійні дрони. Тобто відбувається процес накопичення для літньої кампанії 2025 року.

Росіяни повністю провалили літню кампанію. Вони не виконали жодного завдання: не витіснили наших з Луганської області, ми досі контролюємо Білогорівку; а щодо Донеччини, то їм взагалі як до Києва рачки, до західних кордонів понад 30 кілометрів, до північних – десятки. Тому не сказав би, що все зайшло у глухий кут,

– підкреслив Роман Світан.

Тобто динаміка бойових дій триває, але вона періодична, оскільки ще й пов'язана з погодою, яка, своєю чергою, не дозволяє стрімко розвиватися. Якщо дивиться у короткостроковій перспективі, то дійсно може здаватися, що війна зайшла у глухий кут, але у середньо- та довгостроковій перспективах ситуація виглядає зовсім інакше.