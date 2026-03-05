Мы не видим, что инициатива в руках России, – Зеленский
- Президент Зеленский заявил, что инициатива не на стороне России, которая ежемесячно теряет 30 – 35 тысяч солдат.
- Он также отметил, что Россия пытается контролировать информационное пространство, чтобы влиять на людей у себя дома.
Президент Зеленский заявил, что инициатива не на стороне России. Да и ежемесячно она теряет десятки тысяч солдат.
Об этом украинский президент рассказал в интервью для The Independent.
Что сказал Зеленский об "успехах" России?
Все, что может Россия, по словам Зеленского, влиять на людей и их взгляды.
Сейчас мы не видим, что инициатива в руках России. У них есть только одна инициатива – они могут контролировать все у себя дома. Они хотят контролировать информационное пространство, чтобы влиять на людей, убеждать тех, кто подписывает контракты, что все будет хорошо,
– отметил украинский президент.
Он отметил, что оккупантов, понятно, убьют.
Об этом свидетельствует статистика. Каждый месяц страна-террористка теряет огромное количество своих военных убитыми – 30 – 35 тысяч.
Потери России: последние новости
За предыдущие сутки Россия потеряла 900 военных. Примерное количество всех ликвидированных оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигло 1 270 400 человек.
А в ночь на 2 марта из-за удара Украины по российскому флоту в Новороссийске есть 3 погибших и 16 раненых оккупантов. Тогда было повреждено не менее 5 российских военных кораблей.
Ветеран армии США Престон Стюарт в интервью 24 Каналу отметил, что Силы обороны осторожно возвращают украинские территории. Поэтому, по его мнению, до конца 2026 года война еще больше приблизится к самим россиянам.