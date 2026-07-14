Россия утратила инициативу на поле боя, – Зеленский

Украина продолжает защищаться от российского вторжения. На данный момент Россия утратила инициативу на поле боя.

Об этом рассказал президент Зеленский в интервью BFMTV.

Что сказал Зеленский о ситуации на фронте?

Владимир Зеленский пояснил, что россияне не проиграли войну, но утратили инициативу.

По его словам, с начала 2026 года они продвигались медленно, а затем настала очередь ВСУ.

Украинские военные были очень близко, и за этот период оккупанты потеряли 150 000 человек.

Они потеряли 150 000 человек на 50 километрах... Вот что такое настоящая война. Эти удары, эти баллистические ракеты, которые они используют, – это демонстрация того, что они ведут свою войну,

– подчеркнул Зеленский.

К слову, ранее главнокомандующий Сырский рассказывал, что масштабное российское наступление в первом полугодии 2026 года не достигло поставленных целей, несмотря на почти двукратное превосходство врага в личном составе и технике. По его словам, количество активных направлений наступления России сократилось почти вдвое. А среднемесячные потери российской армии убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военнослужащих.

Например, только в Донецкой области потери оккупантов превышают 400 солдат на каждый квадратный километр.