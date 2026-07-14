Про це розповів президент Зеленський в інтерв'ю BFMTV.

Що сказав Зеленський про ситуацію на фронті?

Володимир Зеленський пояснив, що росіяни не програли війну, але вони втратили ініціативу.

За його словами, з початку 2026 року вони просувалися повільно, а потім настала черга ЗСУ.

Українські військові були дуже близько, і за цей період окупанти втратили 150 000 осіб.

Вони втратили 150 000 чоловіків на 50 кілометрах... Ось що таке справжня війна. Ці удари, ці балістичні ракети, які вони використовують, – це демонстрація того, що вони ведуть свою війну,

– наголосив Зеленський.

До слова, раніше головнокомандувач Сирський розповідав, що масштабний російський наступ у першому півріччі 2026 року не досяг поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу ворога в особовому складі та техніці. За його словами, кількість активних напрямків наступу Росії скоротилася майже вдвічі. А середньомісячні втрати російської армії вбитими та пораненими становлять близько 32 тисяч військових.

До прикладу, лише на Донеччині втрати окупантів перевищують 400 солдатів за кожен квадратний кілометр.