Зимой воевать труднее: что сейчас очень нужно украинским военным на фронте

Приближается зима, и воевать в это время года труднее. Однако ВСУ в таких условиях воюют с 2014 года, поэтому ничего необычного, просто бойцов на фронте сейчас больше.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы Роман Синицын. Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области не начнется отопительный сезон, оттуда лучше эвакуироваться.

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Какие проблемы на фронте зимой

Синицын отметил, что главная проблема зимой – это холод. Однако в этом ничего нового нет. ВСУ воюют с 2014 года, и всю эту историю уже проходили.

Волонтеры, логистические службы, ВСУ все знают. Я не вижу большой проблемы в том, что зима на носу. Все будет хорошо,

– заметил руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы.

В чем нуждаются бойцы зимой

Он также рассказал, в чем нуждаются бойцы на фронте зимой:

качественное термобелье, зимняя одежда, форма, обувь;

средства утепления позиций, блиндажей, буржуйки;

пленка, баннерная ткань, которая должна защититься от дождя, снега, мокрого снега;

портативные зарядные станции или генераторы, чтобы было светло и возможность заряжать Starlink;

бензопилы для того, чтобы резать дрова.

"Ничего нового. Все проходили это с 2014 года. Воевали зимой, кое-где успешно воевали", – подытожил руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы.

Синицын о том, что сейчас необходимо бойцам на фронте: смотрите видео

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