Для него Украина была на первом месте: на фронте погиб военный Воздушных сил Денис Сакун

Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий ВСУ из Ирпеня Денис Сакун. Защитнику Украины навсегда осталось 40 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Ирпеня Александра Маркушина. Отмечается, что прощание с Героем состоится во вторник, 24 декабря.

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На войне погиб защитник из Ирпеня

Денис Сакун был кадровым военным, родом из Луганской области. В 2018 году мужчина переехал в Ирпень, был демобилизован и работал в сфере IT.

Однако с первых дней полномасштабного вторжения он добровольно присоединился в ряды Воздушных сил ВСУ.

Его военный путь – это история мужества и отваги, что спасла тысячи жизней, которые об этом и не знают. Его главной целью была победа, а после развитие мирного, счастливого будущего для Украины,

– рассказал Александр Маркушин.

За героизм в армии Денис Сакун был награжден орденом "За мужество" III степени, нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Серебряный крест", медалью "Несокрушимым героям российско-украинской войны", нагрудным знаком "За образцовую службу" и другими наградами.

К сожалению, Денис Сакун погиб во время выполнения боевого задания.

Мужественный, преданный защитник, для которого Украина всегда была на первом месте – таким его запомнят родные и знакомые. Сил пережить эту огромную потерю жене Яне, дочери, родителям, друзьям и собратьям Героя,

– написал мэр Ирпеня.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Сакуна. Вечная память!