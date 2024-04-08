На фронте погиб пилот Ми-8 Виталий Пляка, который прорвался в окруженный Мариуполь и вернулся
Источник:Василий Мулик
В марте 2024 года на войне с Россией погиб военный летчик, командир экипажа вертолета Ми-8 Виталий Пляка. Именно ему удалось в 2022 году прорваться в окруженный Мариуполь, а после этого вернуться.
В последний путь защитника провели в субботу, 6 апреля, на столичном Лесном кладбище. Трагическую весть сообщил пилот 16-й отдельной бригады армейской авиации “Броды” Василий Мулик – он был побратимом погибшего.
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В ряды ВСУ Виталий Пляка вступил в начале полномасштабного вторжения.
Этот немолодой, с ног до головы покрытый татуировками, дядя – всегда на позитиве. Улыбчивый, каждый момент готов к приключениям и авантюрам. Мы познакомились с ним уже за "широкомасштабкой". И он для меня – пример чего-то действительно настоящего. Настоящего человека. Настоящего гражданина. Настоящего летчика,
– написал Мулик.
Летчик погиб из-за поражения вертолета из российского ПЗРК.
Похоронили в минувшую субботу, на Лесном. И сейчас где-то там, среди облаков – я уверен – Петрович, хитро улыбаясь, раздражает и троллит ангельскую братию своими татуировками, а из колонки-ДжиБиЭльки играет AC/DC,
– добавил побратим погибшего.
Они отдали жизнь за Украину
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- 22 марта 2024 года на войне с Россией погиб Николай Оранский – бывший инженер телевизионной студии на hromadske. Воин работал на телевидении с 2019 по 2022 год, а после этого присоединился добровольцем в ряды Вооруженных Сил Украины.
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