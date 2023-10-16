Украина остается на первом месте, несмотря на войну Израиля с ХАМАС, – глава МИД Чехии

Новый виток израильско-палестинского конфликта не отвлечет внимание мира от Украины. Наше государство – на первом месте.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на полях конференции "Форум 2000" в Праге. Он посещал Тель-Авив 10 октября.

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Украина – на первом месте

По словам Липавского, кажется, что мы двигаемся к глобальной конфронтации.

Я не думаю, что это совпадение. Мы должны быть готовы вкладывать больше усилий в нашу оборону. И придерживаться наших принципов... Мы должны уделять внимание всем конфликтам и чему-либо, что угрожает нам. Поэтому Украина до сих пор на первом месте,

– объяснил министр.

Следует отметить, что он стал первым зарубежным дипломатом, посетившим Израиль после атаки ХАМАС 7 октября.

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