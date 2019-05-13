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      Войны не будет, – российский политолог о планах Путина на Донбасс

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      Российский политолог спрогнозировал возможность
      Российский политолог спрогнозировал возможность / Фото из открытых источников

      Россия не может откровенно напасть на Украину, потому что международное сообщество сразу на это отреагирует. Однако Украина тоже не имеет достаточно военных мощностей для такой войны.

      Активные военные действия на оккупированном Донбассе не выгодны ни для главы Кремля Владимира Путина, ни для Украины, сказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Сегодня".

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      Поэтому, по его словам, "войны не будет". В первом случае реакцией станут санкции, во втором – срыв минских договоренностей и возможность для Путина открыто вести боевые действия. Орешкин считает, что ситуация взамен будет зафиксирована на годы, как и в Приднестровье.

      Это будет постоянная головная боль для Украины и тормоз для вступления в Евросоюз и НАТО. В долгосрочной перспективе это тупик для этих территорий,
      – пояснил Орешкин.

      С другой стороны, от войны на Востоке украинцы устали. По словам Орешкина, люди хотят, чтобы "Украина показала такую ​​социально-экономическую динамику, как соседняя Польша".

      "Вот когда люди будут жить лучше, чем в России, тогда можно говорить о возвращении. Не воевать же с Россией, которая имеет военное превосходство над Украиной", – отметил он.

      Однако Россия откровенно атаковать Украину тоже не может: будут санкции, углубление изоляции, военные потери. Поэтому существует угроза того, что Донбасс будет "поводом с нулевым результатом".

      Орешкин также добавил, что не видит возможности для изменения ситуации до тех пор, пока Владимир Путин и силовики ФСБ у власти в России. А ситуацию с выдачей российских поспортов жителям оккупированного Донбасса он создал для того, чтобы "успокоить" тех россиян, которые ждут от него "восстановления СССР".

      Что Путин задумал на оккупированном Донбассе с российскими паспортами?
      24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.

      Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России. Но это еще не все, ведь правительство России еще рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вид на жительство украинцам на территории РФ.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Владимир Путин Российские паспорта на Донбассе
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