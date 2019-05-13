Війни не буде, – російський політолог про плани Путіна на Донбас

Росія не може відверто напасти на Україну, тому що міжнародна спільнота відразу на це відреагує. Однак Україна теж не має достатньо військових потужностей для такої війни.

Активні воєнні дії на окупованому Донбасі не є вигідними ні для очільника Кремля Володимира Путіна, ні для України сказав російський політолог Дмитро Орєшкін, пише "Сегодня".

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Тому, за його словами, "війни не буде". У першому разі реакцією стануть санкції, у другому - зрив мінських домовленостей та можливість для Путіна відкрито вести бойові дії. Орєшкін вважає, що ситуація натомість буде зафіксована на роки, як і в Придністров'ї.

Це буде постійний головний біль для України і гальмо для вступу в Євросоюз і НАТО. У довгостроковій перспективі це тупик для цих територій,

– пояснив Орєшкін.

З іншого боку, від війни на Сході українці втомилися. За словами Орєшкіна, люди хочуть, щоб "Україна показала таку соціально-економічну динаміку, як сусідня Польща".

"Ось коли люди будуть жити краще, ніж в Росії, тоді можна говорити про повернення. Не воювати ж з Росією, яка має військову перевагу над Україною", – зазначив він.

Однак Росія відверто атакувати Україну теж не може: будуть санкції, поглиблення ізоляції, військові втрати. Тому існує загроза того, що Донбас буде "приводом для з нульовим результатом".

Орєшкін також додав, що не бачить можливості для зміни ситуації доти, поки Володимир Путін і силовики ФСБ при владі в Росії. А ситуацію із видачею російських поспортів жителям окупованого Донбасу він створив для того, щоб "втихомирити" тих росіян, які чекають від нього "відновлення СРСР"

Що Путін задумав на окупованому Донбасі із російськими паспортами?24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців із окупованого Криму.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії. Та це ще не все, адже уряд Росії ще розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.