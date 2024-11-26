Сигнал сразу 3 странам: почему в Европе активизировали дискуссию об отправке войск в Украину

Издание Le Monde выдало публикацию о том, что некоторые европейские страны размышляют над предоставлением Украине своих войск или военных из частных компаний. Такие дискуссии станут сигналом сразу нескольким странам.

Европа сейчас осознает сложность ситуации и имеет целью защитить свой регион. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что важным будет быстрое принятие этого решения, а не только идея.

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Почему в Европе активизировали дискуссию об отправке войск в Украину

Политолог отметил, что об эскалации здесь говорить не стоит. Эскалирует всегда только Россия, запуская по не ядерному государству межконтинентальную баллистическую ракету, которая потенциально может нести ядерную боеголовку.

Здесь говорится о том, что мир, а особенно Европа, увидел, что "красные линии" уже все в прошлом, их Украина может не только переходить, но и стирать,

– отметил Лесной.

Также это свидетельство того, что лидеры государств, которые не являются демократическими "развратили" Владимира Путина, кейс Северной Кореи показал, что в войну теперь вовлечена еще одна страна.

Интересно! Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун высказал мнение о том, что подобная поддержка войсками от Европы не будет означать, что они будут воевать на стороне ВСУ, а говорится о людях, которые будут заниматься техническими функциями.

Политолог объяснил, что Европа оказалась в сложной ситуации – она боялась победы Дональда Трампа. Поэтому она таким образом имеет сигнал 3 адресатам:

Украине – Европа готова и будет ее поддерживать;

России – Европа показывает, что страна-агрессор привлекает в войну другие страны и не боится этого, поэтому Украина может принять помощь войсками тоже;

США, точнее Трампу – Европа доказывает, что готова брать ответственность за безопасность в своем регионе.

По словам Лесного, сейчас важно, чтобы дистанция между заявлениями и принятием решения, то есть реализации, была очень короткой.

Путин воспринимает серьезно, когда за заявлением есть решение и действия. Тогда он отступает. Если есть только идея, для него (Путина – 24 Канал) это проявление слабости и он дальше наглеет,

– отметил политолог.