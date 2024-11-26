Європа зараз усвідомлює складність ситуації та має на меті захистити свій регіон. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що важливим буде швидке прийняття цього рішення, а не лише ідея.

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Чому в Європі активізували дискусію про відправку військ в Україну

Політолог наголосив, що про ескалацію тут говорити не варто. Ескалує завжди лише Росія, запускаючи по не ядерній державі міжконтинентальну балістичну ракету, яка потенційно може нести ядерну боєголовку.

Тут мовиться про те, що світ, а особливо Європа, побачив, що "червоні лінії" вже усі в минулому, їх Україна може не лише переходити, а й стирати,

– зауважив Лісний.

Також це свідчення того, що лідери держав, які не є демократичними "розбестили" Владіміра Путіна, кейс Північної Кореї показав, що у війну тепер залучена ще одна країна.

Цікаво! Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун висловив думку про те, що подібна підтримка військами від Європи не означатиме, що вони воюватимуть на боці ЗСУ, а мовиться про людей, які будуть займатися технічними функціями.

Політолог пояснив, що Європа опинилась у складній ситуації – вона боялась перемоги Дональда Трампа. Тому вона у такий спосіб має сигнал 3 адресатам:

Україні – Європа готова і буде її підтримувати;

Росії – Європа показує, що країна-агресорка залучає у війну інші країни та не боїться цього, тому Україна може прийняти допомогу військами теж;

США, точніше Трампу – Європа доводить, що готова брати відповідальність за безпеку в своєму регіоні.

За словами Лісного, зараз важливо, щоб дистанція між заявами та ухваленням рішення, тобто реалізації, була дуже короткою.

Путін сприймає серйозно, коли за заявою є рішення та дії. Тоді він відступає. Якщо є лише ідея, для нього (Путіна – 24 Канал) це прояв слабкості і він далі нахабніє,

– зазначив політолог.