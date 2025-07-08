Заменят россиян, – боец ВСУ предположил, куда могут направить наемников из КНДР

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, что Северная Корея может отправить еще больше своих военных в Россию. СМИ даже озвучивали цифру о 25-30 тысячах солдат.

Об этом в эфире 24 Канала общались с военнослужащим ВСУ и политологом Кириллом Сазоновым. По его словам, Россия пытается набрать наемников со всего мира. Уже были даже пленные китайцы.

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Куда могут перебросить войска КНДР

Как отметил Сазонов, Северная Корея за время полномасштабной войны существенно помогла России. Они перебросили туда и личный состав, и снаряды, и военную технику и т.д. Без Северной Кореи и Китая Россия давно уже не могла бы воевать.

Уже были сообщения о 11-12 тысяч войск КНДР, которые находятся в России. Если Северная Корея перебросит еще дополнительные войска, то они могут заменить россиян на одном из направлений.

С 50-тысячной группировки врага на Курщине и Сумщине где-то 10 тысяч заняты охраной границы и борьбой с нашими плацдармами. Их могут заменить на северокорейские войска. Тогда всяких пограничников и росгвардию перебросят на Сумщину. Это возможно,

– отметил Сазонов.

Добавим, ранее Кирилл Буданов уже говорил, что ожидают "существенное повышение количества граждан Северной Кореи" на территории России. Определенное количество из них будет подписывать контракт с оккупантами. Там все хотят подать так, будто они добровольно пришли в ряды российской армии.