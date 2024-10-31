Россия может сейчас изменить "правила игры": чем очень обеспокоены в США

Россия привлекла войска КНДР для войны против Украины. Зато страна-агрессор может передать кое-что Северной Корее, что может изменить "правила игры" и вызывает у США беспокойство.

Подполковник армии США в отставке Джон Нагл рассказал 24 Каналу, что Северная Корея может получить то, что позволит ей нанести удар по США. Он также предположил, как должен действовать Запад, чтобы этого не допустить.

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Чем очень обеспокоены в США

Подполковник армии США в отставке рассказал, что уже есть известный факт, что КНДР получает выгоду от российской нефти, что страна-агрессор помогает поддерживать экономику Северной Кореи.

Однако США очень обеспокоены тем, что Россия может передать что-то Северной Корее в замен на их войска.

Это изменит "правила игры", ведь, по его предположению, страна-агрессор может передать КНДР технологии баллистических ракет и ядерного оружия.

Они бы предоставили возможность Северной Корее нанести удар по США межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками,

– подчеркнул Нагл.

По его словам, Северная Корея уже изготовила ядерное оружие и имеет небольшой его запас, а именно менее сотни единиц. Однако эта страна не достигла успехов в технологиях изготовления баллистических ракет.

По мнению подполковника армии США в отставке, передача этих технологий изменит баланс сдерживания и балансы сил. Это будет тревожным для Соединенных Штатов.

Обратите внимание! По сообщению CNN, Северная Корея также может попросить у России технологии, связанные с разведывательными спутниками, и атомные подводные лодки.

Как должен действовать Запад

Нагл отметил, что санкции против России оказались неравномерно эффективными. Хотя страна-агрессор не получает большие деньги за свою нефть из-за снижения цен, продавать ее все же может. Северная Корея же является одной из самых подсанкционных и изолированных стран мира.

Именно поэтому усиление санкций против КНДР могут не дать результата, зато стоит усилить санкционный режим против России.

Если эта эскалация будет продолжаться, это не будет война России против Украины, Украина будет воевать с осью зла. Вашингтон и ряд столиц Европы должны усилить серьезность, с которой Запад подходит к этой борьбе,

– добавил он.

К слову, Владимир Зеленский раскритиковал Запад за слабую реакцию. Он считает, что после отсутствия реакции Владимир Путин будет только увеличивать вовлеченность КНДР на украинской земле.