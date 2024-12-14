Войска КНДР имеют первые потери в Курской области и с перепугу "надвухсотили" кадыровцев, – ГУР

Северокорейские солдаты начали появляться на фронте в Курской области России. Уже есть подтверждение их первых санитарных и безвозвратных потерь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО. Ранее сообщалось, что северных корейцев россияне могут начать привлекать к боевым действиям.

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Что известно о первых потерях солдат КНДР в Курской области

В украинской разведке отметили, что Россия начала применять солдат КНДР в штурмовых действиях в Курской области, в частности в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск.

Северокорейские войска уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины. В частности, на одной из позиций в Курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами,

– говорится в заметке.

По данным ГУР, ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений, по состоянию на 14 декабря 2024 года, составляют около 200 военнослужащих.

В то же время в разведке отметили, что в процессе применения войск КНДР на поле боя сложной преградой для россиян по управлению и согласованности их действий остается языковой барьер.

"Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружественный огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат". Результат – восемь убитых кадыровцев", – отметили в ГУР.

Там также напомнили, что на территории России сейчас находится около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР.

В местах, где размещены северные корейцы, российский агрессор ввел особый контрразведывательный режим. Для допуска в районы, где расположены северокорейские подразделения, российских солдат и офицеров проверяют фсбшники, а еще изымают телефоны и другие устройства.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что основная задача северокорейских солдат в боевых действиях в Курской области – пробежать под ударами украинских Сил обороны и попытаться занять определенные участки.

Северные корейцы, по словам Коваленко, экипированы советским оружием. Страна-агрессор также хочет использовать войска КНДР и в пропагандистских целях, с целью запугать украинских военных и гражданских.