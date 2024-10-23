"Бесхребетная" реакция США: какие 2 страны могут решительно ответить на войска КНДР в России

О возможности переброски войск Северной Кореи на войну в Украину сообщал Владимир Зеленский и украинская разведка. Эту информацию также озвучивали в Южной Корее. И впервые в США осторожно высказались по этому поводу.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о наличии доказательств относительно того, что "войска КНДР находятся в России". Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что не стоит ожидать от США в ближайшее время никаких последствий для России и КНДР.

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Не хочет брать груз ответственности

"Настолько бесхребетная и аморфная реакция от Пентагона, что она уже начинает раздражать. Кажется, что Ллойд Остин готов уже уходить на пенсию и поэтому не хочет делать решительных шагов и заявлений или адекватно воспринимать реальность", – предположил Коваленко.

Скорее всего, по его мнению, нужно ожидать решительного ответа от Южной Кореи и Японии, для которых растет угроза из-за возможного участия войск КНДР в войне в Украине. Она связана с тем, что Северная Корея, которая отправляет в Россию свое "пушечное мясо", что-то за это получает.

Если за боеприпасы она получала втрое большую оплату со стороны России в виде живой валюты, криптовалюты, а также драгоценных металлов, то сейчас может быть что-то гораздо большее. Например, по словам Коваленко, технологии для убийства, и это проблема для региона.

Что касается Ллойда Остина, то он через несколько месяцев останется без своей должности, потому что после президентских выборов в США будет полное переформатирование власти. В 2025 году на всех должностях будут совсем другие лица.

Поэтому Остин и не хочет брать на себя груз ответственности за решительные действия,

– заметил военный обозреватель.

Так же, добавил он, как и Джозеф Байден, который уже почти пенсионер, и не может никак принять решение относительно нанесения ударов вглубь территории России западным оружием.

Сейчас мы наблюдаем за процессом полной аморфности западного мира. Сегодня, к сожалению, не времена Гари Трумэна, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Уинстона Черчилля или Рональда Рейгана,

– отметил Александр Коваленко.

Современные западные политики, по его мнению, толерантные, медленные, бесхребетные, и это позор именно для этого политического пула, который не способен на решительные шаги.

Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия "отблагодарит" КНДР за переброску на фронт в Украину 11 тысяч северокорейских военных, а также за предоставление оружия. За это Пхеньян получит российские наличные деньги и ноу-хау. Также Москва помогает КНДР обойти санкции и предоставляет определенные технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет.