Глава Пентагону Ллойд Остін заявив про наявність доказів щодо того, що "війська КНДР перебувають у Росії". Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що не варто очікувати від США найближчим часом жодних наслідків для Росії та КНДР.

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Не хоче брати тягар відповідальності

"Настільки безхребетна та аморфна реакція від Пентагону, що вона вже починає дратувати. Здається, що Ллойд Остін готовий вже йти на пенсію і тому не хоче робити рішучих кроків і заяв або адекватно сприймати реальність, – припустив Коваленко.

Скоріше, на його думку, потрібно очікувати рішучої відповіді від Південної Кореї та Японії, для яких зростає загроза через можливу участь військ КНДР у війні в Україні. Вона пов'язана з тим, що Північна Корея, яка відправляє до Росії своє "гарматне м'ясо", щось за це отримує.

Якщо за боєприпаси вона отримувала втричі більшу оплату з боку Росії у вигляді живої валюти, криптовалюти, а також дорогоцінних металів, то зараз може бути щось набагато більше. Наприклад, за словами Коваленка, технології для вбивства, і це проблема для регіону.

Щодо Ллойда Остіна, то він за декілька місяців залишиться без своєї посади, бо після президентських виборів в США буде повне переформатування влади. У 2025 році на всіх посадах будуть зовсім інші обличчя.

Тому Остін і не хоче брати на себе тягар відповідальності за рішучі дії,

– зауважив військовий оглядач.

Так само, додав він, як і Джозеф Байден, який вже майже пенсіонер, і не може ніяк ухвалити рішення щодо завдання ударів вглиб території Росії західною зброєю.

Зараз ми спостерігаємо за процесом повної аморфності західного світу. Сьогодні, на жаль, не часи Гарі Трумена, Франкліна Рузвельта, Маргарет Тетчер, Вінстона Черчилля або Рональда Рейгана,

– відзначив Олександр Коваленко.

Сучасні західні політики, на його думку, толерантні, повільні, безхребетні, і це ганьба саме для цього політичного пулу, який не здатний на рішучі кроки.

Нагадаємо, що глава ГУР Кирило Буданов розповів, що Росія "віддячить" КНДР за перекидання на фронт в Україну 11 тисяч північнокорейських військових, а також за надання зброї. За це Пхеньян отримає російські готівкові гроші та ноу-хау. Також Москва допомагає КНДР обійти санкції і надає певні технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет.