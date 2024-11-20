Северная Корея отправила таинственного генерала руководить своими войсками в России, – WSJ

Северная Корея вместе со своими солдатами отправила в Россию генерал-полковника Ким Йон Бока. Его считают одним из 10 важнейших военных деятелей КНДР.

24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal пишет, что генерала видели редко. Его роль требовала держаться в тени, чтобы скрыть свою личность.

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Что известно о Ким Йон Боке

Ким Йон Бока раньше даже вспоминали редко, однако теперь он стал публичным.

Он является высшим северокорейским военным чиновником в России, где более 11 000 северокорейских солдат были развернуты, чтобы помочь Москве вытеснить украинские войска, которые захватили кусок российской территории,

– отметило издание.

Там также объяснили, что украинские и южнокорейские официальные лица подтвердили его присутствие в России. В частности, формально перед ним стоит задача:

интегрировать северокорейские войска с российскими,

перенять опыт ведения боевых действий, чтобы вернуть его домой, и наладить подготовку к будущим развертываниям.

Ожидается, что генерал-полковник Ким сам не будет участвовать в боевых действиях. Но командировка одного из важнейших военных чиновников Северной Кореи свидетельствует о заинтересованности Северной Кореи в оказании помощи России до конца 2025 года,

– заявило издание.

Из тени генерала начали выводить после июньского визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян, когда страны договорились о пакте о взаимной обороне.

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Что известно о Ким Ен Боке

Генерал-полковник Ким Йон Бок стал помощником северокорейского лидера Ким Чен Ына и они посещали пострадавшие от наводнения районы, наблюдали за тренировками спецназа и артиллерийскими учениями.

Считают, что последнее упоминание о Боке в СМИ было 6 октября. Считают, что через несколько дней он отправился в Россию.

В правительственной базе данных элитных северокорейцев, которая содержит более 680 чиновников и базируется на разведданных шпионского агентства Южной Кореи и общедоступной информации, есть имя и должность генерала. Нет данных о возрасте, родной город или чего-либо другого.

СМИ пишут, что Ким был из 500 северокорейских офицеров, отправленных в Россию.