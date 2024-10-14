Тысячи солдат КНДР на стороне России: для чего они Путину и могут ли прорвать фронт

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Россия в своей самоубийственной атаке на Украину сожгла собственные человеческие ресурсы и теперь активно привлекает иностранных наемников. Но если большинство из них вербуют частным порядком, то войска из Северной Кореи, похоже, будут воевать против украинцев с официального благословения Ким Чен Ына.

24 Канал рассказывает, как до этого дошло и заменят ли корейцы россиян в "мясных штурмах" на Донбассе.

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Как Северная Корея отправляет России баллистические ракеты и тысячи военных

4 октября 2024 года издание Kyiv Post сообщило, что накануне в результате удара ВСУ по командному пункту оккупантов в районе Донецка было ликвидировано по меньшей мере 20 человек. Самым интересным было то, что 6 из них – офицеры из КНДР. Удивлять их присутствие на самом деле не должно, ведь минимум с конца 2023 года Россия использует против Украины баллистические ракеты производства Северной Кореи. Это оружие хоть и является локализованной копией российских или даже советских ракет, однако все равно требует "родных" специалистов для пусков и обслуживания.

Таким образом, наличие ракет KN-23 подтверждало и наличие специальных людей к ним. Об этом прямо не говорили, однако это будто само собой казалось понятным (это также касается и иранцев с их "Шахедами").



Северокорейский ракетный комплекс KN-23 / Фото СМИ КНДР

Однако ликвидация 6 коммунистов со звездочками на погонах под Донецком раскрыла значительно более глубокий уровень сотрудничества российской диктатуры с корейскими коллегами.

Через несколько дней после сообщения украинских СМИ в Минобороны Южной Кореи сообщили, что не исключают, что ракетной и снарядной компонентой сотрудничество России и КНДР не ограничится и Ким может дать Путину своих военных для войны.

Впоследствии эту информацию подтвердил лично министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хён, а потом она понеслась по мировым СМИ. В частности, The Washington Post написала, что в Украине уже воюют солдаты из Северной Кореи, а еще несколько тысяч проходят обучение на территории России для дальнейшего привлечения к российскому вторжению.



Есть высокая вероятность, что военные из КНДР воюют на стороне России в Украине / Фото AP

13 октября президент Зеленский наконец официально подтвердил этот факт как свершившийся.

Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта. Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии. Фронт нуждается в большей поддержке. Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении для наших сил – это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, который будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны,

– Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации и союзникам от 13 октября признает факт корейской угрозы.

Украинский лидер призвал мир отреагировать на очередную эскалацию со стороны агрессора. Потому что вообще это уже значительная эскалация, ведь фактически КНДР вступила в открытую войну против Украины на стороне России.

Той самой России, которая саботирует международные санкции против корейских коммунистов, за которые в свое время сама же и голосовала в ООН.

Той самой России, которая, скорее всего, ускорила ядерную программу КНДР и совершенно точно – ракетную. Благодаря этому была создана большая ядерная угроза для мира и источник нестабильности на долгие десятилетия.

Той самой России, заключившей соглашение с КНДР о поставках снарядов и ракет, которые сейчас становятся едва ли не основой для российской артиллерии.

Обратите внимание! По оценкам экспертов, опрошенных журналистами издания The Times, Россия получила от Ким Чен Ына 3 миллиона снарядов в год, то есть это где-то половина годового арсенала оккупантов.



При этом значительное количество снарядов – это брак, иногда – опасный для тех, кто стреляет. Впрочем, россияне готовы идти на такой риск, ведь не имеют других вариантов.

Сейчас же, как ожидается, КНДР примет участие в войне не только как оператор ракет или поставщик оружия, но и непосредственно собственными людьми, которые будут погибать и пытаться убивать украинцев. То есть имеем скачок от подтвержденных десятков корейских коммунистов до тысяч. И это уже совсем другое дело.



Военные КНДР / Фото kcna.kp

Важно! На этом "новости эскалации" не заканчиваются, потому что Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Они заключаются в отработке блокировки острова. Синхронно с Китаем армия КНДР привела в полную боевую готовность свою артиллерию и планирует взорвать дороги, которые ведут в Южную Корею. При этом сестра лидера Северной Кореи и его правая рука Ким Ё Чжон поспешила заявить, что южную Корею ждет "ужасная катастрофа".



Такой была реакция на разбрасывание южнокорейскими беспилотниками листовок над территорией, которую контролируют коммунистами. Эта акция стала ответом на воздушные шары с мусором, что посылал Ким на Южную Корею. Отметим, что артиллерию в данном случае также надо бояться, потому что столица Южной Кореи город Сеул – всего в 62 километрах от демилитаризованной зоны.



КНДР готовится взорвать дороги, которые ведут в Южную Корею / Фото South Korean Ministry of National Defense, AFP

Какая численность армии КНДР

Еще несколько месяцев назад в такое развитие событий было трудно поверить, но сейчас мы живем именно в этом таймлайне, поэтому должны понимать, какую опасность несет корейская армия.

Что надо понимать об армии КНДР? Ее очень много. В Северной Корее действует всеобщая воинская обязанность (с 17 лет, срок службы – 10 лет для мужчин и 5 для женщин), потому что эта страна живет в состоянии войны и постоянно готовится к возобновлению конфликта с Южной Кореей.

Непомерный дисбаланс между расходами на армию и все остальные нужды привел к тому, что большинство из 26-миллионного населения страны живет за чертой бедности, голод в КНДР привычное явление, как и репрессии.

Точное количество воинов Кима неизвестно, потому что это одно из самых закрытых государств мира. Эксперты называют количество от 800 тысяч до 1,2 миллиона солдат. Кроме того, есть 4 миллиона резервистов. Большинство из этого воинства – это некие "трудовые армии". Они заняты строительством инфраструктуры и военных укреплений, а также сбором урожая и преодолением последствий природных катастроф (к примеру, после недавнего масштабного наводнения).

Для чего корейские наемники Путину

Боеспособность этого войска низкая, потому что оно, во-первых, не имеет боевого опыта – Корея не воюет с середины 1950-х, хотя и тогда корейская армия быстро закончилась и за нее воевали уже китайцы. Также эта армия имеет устаревшее оружие и технику.

Впрочем, у корейцев есть и преимущества – они достигли значительных успехов в военном строительстве, а их инженеры хорошо разбираются в создании большой сети бункеров и других защитных сооружений. Этот товар Кимы уже продавали на экспорт. В частности, свои подземные тоннели в Ливане "Хезболла" получила именно благодаря корейским коммунистам.

Также корейская армия в руках Путина может стать "дешевым пушечным мясом", потому что корейские солдаты покорны и много не просят. Еще летом 2024 года южнокорейское издание Jayupress писало, что якобы Путин приглашает воевать на Донбасс 3 или даже 4 инженерные бригады из КНДР. Также назывались конкретные суммы – якобы Путин готов платить по 800 долларов в месяц каждому наемнику и в год вся смета будет составлять лишь десятки миллионов долларов в год.

Для России это "смешные деньги" и на 800 долларов не соблазнится сейчас даже алкоголик из Забайкалья или Тулы, зато для корейских мужчин это страшные суммы (даже если большую часть из них заберет себе Ким и его сестра). Тогда к информации Jayupress серьезно никто не отнесся, потому что СМИ из Южной Кореи часто любят буквально придумывать всякую чушь о КНДР (типа высадки на солнце и победы корейских футболистов на Чемпионате мира 2010 года). Потому что проверить это сложно, а степень шизофрении в Северной Корее такой, что там действительно возможны любые извращения. Впрочем, на этот раз очень похоже, что коллеги из Южной Кореи действительно написали правду.



Солдаты КНДР / Фото kcna.kp

В чем угроза наемников из КНДР и могут ли они прорвать фронт

Какой бы ни была большой Россия, ее ресурс не безграничен, иначе бы оккупанты не поднимали постоянно выплаты за заключение контракта (действующий рекорд премиальных выплат составляет 3 миллиона рублей – это более 20 000 долларов). При этом "идейные" и "зэки" закончились еще в 2023 году, а сейчас российские власти выгребают едва ли не последних маргиналов. При этом темпы человеческих потерь оккупантов только растут (потому что "мясные штурмы" сами с собой не сходят), а значит – надо искать новые варианты.

Ими стали навербованные наемники с Кубы, Непала, Индии, Африки, Сербии, Сирии, а также гастарбайтеры из Центральной Азии, которые на свою беду получили российское гражданство. Впрочем, привлечение этих людей оказалось как дорогим, так и проблемным. Даже на уровне дипломатии (возвращению индийских наемников был посвящен визит в Россию Нарендры Моди).

Зато КНДР предлагает тысячи готовых умирать за копейки людей, причем для значительного количества из них визит в Украину станет возможностью наконец нормально поесть и получить доступ к интернету.

Боевые качества этого воинства вызывают вопросы, однако россиянам будет достаточно и этого. Корейцев можно поставить в тылу, можно делегировать им копание траншей, обслуживание логистики – все это высвободит человеческий ресурс для штурмов. Также, после подготовки и изучения основных команд на русском, на штурмы через несколько месяцев можно будет бросить и коммунистов. Для этого даже не нужно будет учить русскому языку всех – достаточно только офицеров, потому что сейчас оккупанты перешли на схему, когда штурмовой группой командуют дистанционно благодаря интернету и беспилотникам. Фактически штурмовики оккупантов действуют как роботы, которыми руководит со штабного пункта в режиме реального времени офицер.

Страшный твит Тараса Чмута:

Хотя пока украинская разведка и не фиксирует появления на фронте корейских пехотинцев (это бы сразу стало известно, потому что переговоры штурмовиков активно перехватывают), на микроуровне привлечение северокорейских наемников вполне реально (возможно, уже в ближайшие месяцы). Но с масштабированием действительно будут проблемы.

Поэтому твит Тараса Чмута о потенциальном "прорыве фронта" корейцами и выходе ими "на оперативное пространство" является скорее призывом не к "помиральной яме", а к дискуссии и определенным действиям. И не только в самой Украине, но и на уровне союзников.

Потому что 10 тысяч пехоты – это действительно большая сила, но Россия доказала за годы вторжения, что для крупных операций ей нужно значительно больше. И это будет медленное выдавливание (как в Бахмуте или Авдеевке), робкие рейды в стиле Гудериана или Роммеля. На наличие Роммелей среди новоприбывших также не стоит рассчитывать, как и на то, что кому-то из коммунистов россияне доверят оперативное командование. Поэтому корейские наемники – это не о прорыве, а о поддержке темпов наступления и интенсивности боевых действий, которые неизбежно должны упасть.

Для Украины появление на фронте еще и корейских наемников – это плохие новости, потому что с ними надо что-то делать, однако это также и сигнал для Запада об усилении поддержки Украины и, если смотреть глобально, признание Вашингтоном ошибочности собственной тактики умиротворения агрессоров в Москве и Пхеньяне. Последствия этого провала мы все наблюдаем прямо сейчас.