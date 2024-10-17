План мобилизации в России давно готов: зачем Путину войска КНДР

Россия уже готовит северокорейские подразделения для участия в войне в Украине. Но пока нет точной информации, куда именно их планируют перебросить.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что, по некоторой информации, войска КНДР уже обучают на полигонах на Дальнем Востоке.

К теме Рабочие для заводов и личный состав, – Зеленский об участии КНДР в войне против Украины

Россия имеет проблемы с резервами

Как отметил Гудков, войска КНДР существенно помогут России в контексте недостатка резервов. Конечно, страна-агрессор имеет еще много людей. Но Путин пока боится объявлять всеобщую принудительную мобилизацию.

Он пробует обойтись контрактниками и оккупантами из Северной Кореи. Режим буквально выгребает всех, до кого только может дотянуться.

Путин не идет пока на всеобщую мобилизацию. Он понимает, что это вызовет волну негатива и плохо повлияет на имидж власти. Сейчас население не жалеет оккупантов. Все понимают, что они пошли, чтобы сорвать деньги. Уже даже есть контракты для 18-летних. Также можно подписать контракт сразу в СИЗО. Еще до приговора суда,

– сказал Гудков.

Источники Гудкова сообщили, что генштаб России еще в начале осени передал в Кремль предложение провести всеобщую мобилизацию. По некоторым оценкам, уже в ноябре оккупанты имели бы серьезные проблемы личным составом.

План мобилизации в России уже давно готов. Это не слухи. Многие считают вообще, что мобилизацию объявят в ноябре. Генштаб России сделал оценку и имеет соответствующие списки по воинскому учету. Это предложение ожидает политического решения от Кремля,

– рассказал Гудков.

Президент Зеленский заявил, что Северная Корея уже готовит контингент для войны против Украины. Некоторые офицеры из КНДР уже есть на временно оккупированных территориях Украины. Они проходят обучение с российскими оккупантами.