Рютте объяснил, как войска КНДР в войне с Украиной угрожают Европе и глобальной безопасности

Марк Рютте высказался о привлечении войск Северной Кореи в войну с Украиной. Это стало значительным и тревожным событием для Европы, ведь впервые за столетие иностранные войска появились в России.

Россия до сих пор не достигла своих стратегических целей. Именно поэтому она зависит от авторитарных режимов Китая, Ирана и Северной Кореи, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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К каким последствиям приведет сотрудничество России и КНДР

По словам Рютте, Россия полагается на Китай для поддержки экономики, на Иран – для поставок дронов и ракет, а на Северную Корею – для пополнения боеприпасов и отправки войск.

Генсек НАТО видит угрозу в сотрудничестве России и Северной Кореи. Он считает, что северокорейские солдаты смогут приобрести уникальные навыки современных военных операций. В будущем это будет способствовать нестабильности на Корейском полуострове.

Углубление военных и экономических связей между безрассудной Россией и обнаглевшей Северной Кореей не просто угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, они глубоко опасны для глобальной безопасности,

– говорит Рютте.

Генсек НАТО призвал европейские и индо-тихоокеанские страны к укреплению оборонных и разведывательных связей, чтобы сдержать влияние авторитарного союза России и КНДР. В частности, Китай может предотвратить эскалацию конфликта, использовав свое влияние на Россию и Северную Корею.

НАТО продолжает поддерживать Украину в войне против России и выделит 40 миллиардов евро в этом году. Рютте добавил, что поддержка Украины обходится стоимостью менее 1% ВВП союзников, поэтому это не является высокой ценой за безопасность.

Ранее Рустем Умеров официально подтвердил столкновения ВСУ с солдатами КНДР. Министр обороны Украины считает, что его можно рассматривать как начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

В Пентагоне спрогнозировали, как повлияет размещение солдат КНДР на ситуацию в Курской области. Северокорейские военные могут изменить ход событий на Курском направлении, но их успех будет зависеть от ряда факторов.