Не все в Москве в восторге: кого напугала идея Путина по привлечению войск КНДР

Северокорейские военные уже находятся в России. Вскоре они могут оказаться на фронте. Однако не все в российском руководстве такой шаг считают правильным.

Кроме того, что такие действия Кремля серьезно могут повлиять на отношения России и Китая, проблемы также начнутся и на фронте. Как российские чиновники относятся к привлечению войск КНДР на фронт, 24 Каналу рассказал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

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С войсками КНДР будут проблемы

Российское руководство пытается любой ценой пополнять свои потери на войне против Украины. Поскольку объявлять мобилизацию до сих пор не решились, Владимир Путин решил пойти на сотрудничество с КНДР в этом вопросе. Вполне вероятно, что в обмен на солдат из Северной Кореи, Путин отдает не просто деньги, но и важные технологии.

И хоть очень частично Россия все же пополнила свою армию, не все в Кремле считают такой шаг целесообразным.

Есть обратная сторона медали. Один из наших источников в Москве сообщает, что в главном управлении Генштаба полны ужаса из-за идеи Путина. Потому что, как на самом деле можно управлять тысячами вооруженных людей, если они даже ничего не понимают по-русски? Кто с ними будет разговаривать, на каком языке будут проходить радиопереговоры?,

– подчеркнул Владимир Осечкин.

Поэтому, вероятно, северокорейских военных будут бросать в так называемые "мясные" штурмы, как это до сих пор делают и с бывшими заключенными, которые попадают на войну.

Обратите внимание! В издании The New York Times сообщили, что уже вскоре в Курскую область прибудут тысячи солдат из так называемых элитных подразделений КНДР. Первые северокорейские военные, по данным издания, находятся на Курщине с 23 октября.

К тому же президент Украины отметил, что уже 27 – 28 октября войска КНДР могут использовать в зоне боевых действий.

"В России нет очередей в военкоматы. Сколько бы нуликов они не рисовали (имеются в виду увеличение выплат за подписание контракта – 24 Канал), и большинство людей все же понимает, что происходит на самом деле. За 2 – 3 миллиона рублей "продавать" свои руки и ноги немногие хотят", – отметил Осечкин.

Владимир Путин пытается расширить военный контингент, используя солдат из других стран.

"Он надеется, что их правительства впоследствии также присоединятся к поддержке этой войны в полном объеме. Перспективы такого где-то в районе нуля", – добавил Осечкин.