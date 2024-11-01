Путин привлек войска КНДР не ради живой силы: эксклюзивное интервью с Подоляком

Россия привлекла к войне в Украине северокорейские войска. Но воины КНДР интересуют Кремль прежде всего не как живая сила на фронте.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что таким образом Россия хочет показать слабость демократических стран, что никаких "красных линий" нет и авторитарные режимы могут бесчинствовать. Также он назвал истинные цели КНДР в войне против Украины, кого именно отправили и может ли Китай заставить Ким Чен Ына забрать своих воинов.

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Какова истинная цель КНДР в войне против Украины

Относительно войск КНДР, это уже можно считать эскалацией, или все еще нет? Правозащитники говорят, что это прецедент, когда третья страна вступает в войну. Соответственно, так может сделать любой, кто решит направить свои войска в Россию, просто подписав с ней соответствующий документ. Но мы до сих пор слышим от наших партнеров: "главное, чтобы не было эскалации". Говорят, что США давят на Китай, чтобы тот нажал и КНДР остановила отправку войск в Россию.

Безусловно, Украина же "виновата" в эскалации, это же Украина "начинала войну" и тому подобное. Но начнем с другого – вы упоминали, что поговаривают, якобы наши партнеры будут давить на Северную Корею, чтобы она не отправляла свои войска. Понимаю, что есть большой пласт наивной культуры, но не понимаю, могут ли люди сознательно говорить это публично. Это же какая-то просто странная история.

Северная Корея – "фундаментальная" страна, которая постоянно существует под санкциями, которая не имеет никаких отношений с глобальным миром. Она не имеет торговых опций, не имеет культурных обменов. Это милитарная страна, которая заточена только под ведение войны. Сегодня под "зонтиком" России она может реализовать то, ради чего была создана. То есть может непосредственно поучаствовать в войне, накопить опыт, потом масштабировать эту войну на другие регионы.

Какие влияния могут быть, какие аргументы нужны, чтобы они перестали это делать? Дать им ядерную технологию, как было с Ираном? Мне "нравится" такой подход, мол, подпишем соглашение, которое будет гарантировать порядок на Ближнем Востоке. С Ираном 15 лет назад такое соглашение подписали, а теперь сделаем это с Россией. Давайте договариваться об устойчивом мире в Европе. Это же бред.

А если мы говорим о Северной Корее – это вообще подтверждает, что люди неадекватно воспринимают то, что происходит. Северная Корея не будет реагировать ни на какие дипломатические давления, ни на какое торговое эмбарго. У нее ничего нет, кроме войны, кроме военного инструмента. Поэтому сегодня северокорейцы счастливы, потому что получили сразу несколько возможностей:

максимально агрессивно проявить свою милитаристскую субъектность;

получить огромный опыт;

принять непосредственное участие в резне, ради которой они и держали армию в 6,5 миллионов;

получили гарантированный "зонтик" России, которая будет платить ей деньги, давать технологии и примет участие в войне на Корейском полуострове.

Так о чем кто-то хочет разговаривать с Северной Кореей? Мало того, что хотят разговаривать с Россией, которая обнулила репутацию международного права, репутацию стран, которые его придумали. Так они еще хотят поговорить с Северной Кореей. Это все выглядит анекдотично.

Каких именно военных отправила КНДР

Теперь другое – что сейчас происходит? Северная Корея передает свои войска России. Нет разницы сколько их будет. Пока что есть данные разведки о 12 – 15 тысячах. Понятно, что это будет офицерский состав, который должен приобрести опыт слаживания воинских частей на поле боя.

Это могут быть узкоспециализированные специалисты, артиллерия, дроны и так далее. Частично это может быть спецназ, мобилизованный компонент. Посмотрим. Они сегодня находятся на территории России, возле зоны ведения боевых действий в Курской области. Об этом говорит Президент Украины. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Думаю, что все будет достаточно быстро, будут непосредственные боестолкновения с этой частью российской армии.

Иран и Сирия тоже могут принять участие в войне

Но важно, что сейчас такие страны, как Иран, Сирия и другие, смотрят на то, что можно принять непосредственное участие в войне на другой территории и не иметь юридической, физической, финансовой ответственности. И они также будут участвовать. Конфликт будет глобализированный. Они будут воспринимать боевые действия на территории Востока Украины, Востока Европы как полигон, где можно получить определенные навыки, пройти слаживание и эффективно использовать все это в своих регионах.

А перед тем они будут убивать гражданское население Украины, атаковать наши с вами города и так далее. А партнеры будут делать вид, что всего этого не понимают, что надо подумать, чтобы не было эскалации. А что такое эскалация в их сознании? Для них эскалация – это 3 части:

если Украина будет строго придерживаться правил ведения войны и международного права. То есть, если Украина будет наносить удары по военной инфраструктуре и логистике на территории страны-агрессора – это якобы будет эскалация;

если Украина будет использовать разнообразное оружие, сопоставимое с тем, которое использует Россия. В нашем случае я говорю прежде всего о дальнобойных ракетах. То есть Россия может использовать любое оружие, убивать наших граждан, а Украина – нет. Последнее, что мы увидели – многоквартирный дом в Харькове. Прямой наводкой бьют именно по гражданскому населению;

фактически мы не имеем оружия. Страны автократического альянса уже не только дают оружие, дроны, ракеты, снаряды, мины, а непосредственно участвуют на поле боя. В то же время Украина имеет конкретные подписания, гарантии безопасности, пакеты помощи, которые проголосованы в Конгрессе США, бюджет на милитарные пакеты и так далее. Из всего этого мы получили мизер. То есть они (бойцы КНДР – 24 Канал) уже непосредственно на поле боя участвуют, а мы еще не имеем тех пакетов оружия, о которых договорились.

Логистика замедлена. Полгода назад нам сказали, что дают системы противоракетной обороны, а их до сих пор нет. А тогда спрашивают – почему вы не выиграли войну? Мы же вам дали на 10% оружия. Дали вам, условно, 10 танков, 10 артиллерийских снарядов и 2 самолета. Почему вы не выиграли войну? Мы говорим, что у России большое количество ресурса, там есть Иран со своим ресурсом, там Северная Корея на поле боя.

Там Европа, которая финансирует войну, покупая энергоресурсы..

Да, вы абсолютно правы. Мы смотрим с удивлением и говорим, что вы (европейские лидеры – 24 Канал) даете нам определенное количество оружия на определенную сумму и говорите, что это очень трудно. В то же время непосредственно или косвенно покупаете у России энергоносителей на 207 миллиардов евро. Прежде всего речь идет о нефтепродуктах.

Россия тратит на войну 140 – 170 миллиардов евро. Я уже не беру во внимание товарооборот с Китаем, Индией, со странами Глобального Юга, не беру во внимание то, что нарабатывает "Росатом" и так далее. Только непосредственно покупок нефтепродукта у России достаточно, чтобы профинансировать наступательные действия в агрессивной войне.

Знаете, что парадоксально? Все прекрасно все понимают. Абсолютно. Просто хотят попытаться думать, что якобы совокупный IQ современного человечества где-то меньше 80. Мол, если увидим северокорейцев на территории России, которые будут принимать непосредственное участие в войне, то будем говорить с КНДР, чтобы она так не делала. Очень строго говорить.

А если она дальше это будет делать, то скажем, что пока не выполнили первый этап – это общение с "большой коммуникативной страной" под названием Северная Корея. Мы еще с ними не пообщались. Мол, мы же не знаем, может, они не хотят воевать, потому что у них есть моральные императивы, а почему-то "вынуждены" так же, как Россия. Россия же "вынуждена" массово убивать украинцев. Правильно? Если бы мы поговорили с Россией, то, наверное, все выглядело бы иначе. Во все это мы (украинцы – 24 Канал) должны верить?

Может ли Китай заставить КНДР забрать войска из Украины

Состоялся Совбез ООН, который созвала Украина, для обсуждения отправки войск КНДР в Россию. Представители Украины выразили свой протест, Южная Корея заявила об изменении динамики геополитических процессов. В США отметили, что будут защищать интересы Украины, а представители России сказали, что соглашение с КНДР якобы правомерно. Но я не увидела реакции Китая, которая является важной. Соединенные Штаты якобы хотели надавить на Китай, чтобы тот надавил на КНДР.

Китай не может надавить на КНДР. Это достаточно примитивные иллюзии. Безусловно, Китай имел определенные влияния на Северную Корею. Он решал много гуманитарных вопросов, субсидировал, финансировал возможность, чтобы эта страна существовала в пределах какого-то продуктового набора.

Но сегодня Северная Корея получила возможность перейти к совершенно другому. Это не страна, которая имеет договоренности и будет их придерживаться, даже если говорим о Китае. Это страна, которая заточена только под войну. Она ищет возможности реализовать единственную функцию, ради которой создана и существует. А сейчас нашла "зонтик" совсем другого типа.

Россия так же даст им продуктовый набор, дополнительные средства, чтобы можно было что-то купить, милитарные технологии, а главное – везде будет защищать КНДР. Поэтому сегодня Китай не имеет таких влияний. Кстати, желательно, чтобы Китай осознал, что риски для Индо-Тихоокеанского региона существенно возросли. Это уже не просто пропагандистские нарративы, когда Северная Корея говорила что-то обидное Сеулу. Нет, это будет совсем другая составляющая.

Но здесь важно больше понять контекст. Без сомнения, мы имеем глобализацию конфликта, присутствие войск другого региона в Европе. Если Россия вместе с КНДР добьется определенных результатов, то это будет означать, что таким альянсом они могут атаковать где угодно, получать результаты и не иметь никакого наказания. Поскольку эти две страны являются милитарными, они заточены на экспансию, войну, поэтому, безусловно, все это будут делать, и не только на Корейском полуострове.

Если сегодня они не получат жесткого адекватного ответа, не просто слова или резолюция Совбеза, что это недопустимо, не делайте этого, или делайте так, чтобы мы не видели; если Северной Корее удастся удержаться в зоне ведения боевых действий – туда придут другие авторитарные страны. Более того, этот вооруженный альянс сформирует контингент для атак в разных регионах.

Дай Бог, чтобы мы все правильно сделали, дожали наших партнеров и довели войну до справедливого финала. Это единственное, что будет гарантировать не нам, а им (миру – 24 Канал) невозможность многочисленных конфликтов, в которых они будут вынуждены участвовать своими вооруженными силами.

К теме Тысячи солдат КНДР на стороне России: для чего они Путину и могут ли прорвать фронт

Я хотел бы посмотреть, если бы не Украина, то где через 2 года будут все эти контингенты и какой будет Европа, которая уже проиграла Центральную Африку. Мы же помним все перевороты: Нигер, Нигерия, Чад, Центральноафриканская Республика. Фактически вся Центральная Африка сегодня под тотальным контролем России или ее прокси. Безусловно, это существенные потери энергетического ресурса для Европы, урановых ресурсов и других, которые были последние 20 – 40 лет.

Они (европейцы – 24 Канал) спокойно, без боя все это сдали, но это только начало. Поэтому мне хочется посмотреть на них, как они будут всех успокаивать. Потому что КНДР дипломатически через какие-то страны успокоить уже не получится. Вместе с Россией они должны обязательно проиграть.

Например, Южная Корея это осознает. Готова ли она к более масштабной поддержке Украины? Я имею в виду обмен разведанными, консультации, дополнительные военные ресурсы. Частично да, а частично будет готова позже, когда до конца осознает риски, которые возникнут тогда, когда Северная Корея получит существенный, непосредственный опыт ведения боевых действий.

Для чего Путину на самом деле войска КНДР

Правильно ли понимаю, северокорейцы будут защищать границы России, а оккупанты будут продолжать наступательные действия на Востоке или на Юге Украины? Представитель Сил обороны Юга сказал, что Россия сосредоточила около 200 тысяч военных на Юге. Украинская разведка также сообщает, что пока враг не создал наступательных группировок, но на нескольких отрезках Южного фронта есть дополнительные группы для ведения штурмовых действий малыми силами пехоты.

Северная Корея будет участвовать в боевых действиях. Нет разницы, на какой территории. Я понимаю, что пока мы говорим о небольшом количестве. 12 тысяч – это не то, что Россия сконцентрировала вообще по линии фронта. Однако КНДР непосредственно будет участвовать в боевых действиях, потому что им нужно четко осознать, что такое война, чтобы масштабировать ее на другой регион.

Они не будут выполнять функции обеспечения, охраны и тому подобное. Они будут начинать слаживание с российскими войсками, а после этого примут участие в боевых действиях. Они понемногу это все будут делать, чтобы зафиксировать факт участия в войне и посмотреть на реакцию.



Солдаты КНДР / Getty Images

Кремль хочет обвалить "красные линии", как сделала это Украина, начав Курскую операцию и перебросив войну на территорию России. Уже понятно, что нет никаких "красных линий", о которых постоянно говорила Россия. Война в Курской области четко фиксирует, что страна-агрессор готова к войне в полном объеме на своей территории. Готова не с точки зрения обороны, а морального восприятия, что война может быть на территории России.

Так же Россия сегодня хочет обвалить "красные линии" и показать авторитарным режимам, что она может атаковать страны демократии. Мол, они (страны демократии – 24 Канал) фиктивно говорят о том, что есть международное право, правила ведения войны. Мол, они всего этого не имеют, поэтому давайте объединяться, уничтожим Украину, атакуем другие страны на севере Европы, давайте будем думать о том, как расширить через насилие и эскалацию наше геоглобальное коллективное влияние.

Кстати, по моему мнению, сегодня страны-лидеры Глобального Юга, в частности Индия и Китай, озадачены. Ведь они хотели как раз перестроить конкурентные отношения между Западом и Глобальным Югом на технологически-экономическую конкуренцию. И здесь зафиксировать свое лидерство, особенно Китай, и доминировать в течение следующих 50 лет.

Россия обнуляет "красные линии" для Запада, показывает репутационно, что якобы страны демократии – слабые, их можно дожимать, унижать, оскорблять и делать с ними что угодно, а они еще за это будут платить деньги. С другой стороны, Россия обнуляет здоровую конкурентную концепцию, которую продвигает Китай, Индия или другие лидерские страны Глобального Юга.

Москва говорит, что никто не будет доминировать, мол, Запад они обнулят, а страны с авторитарным режимом будут слушаться, потому что у нас будет безграничное насилие, как ключевой инструмент глобального влияния.

Я хочу, чтобы мы все это осознавали. Все, что сейчас происходит, это не просто Россия взяла 12 тысяч северокорейцев, чтобы немножко повоевать, потому что ей не хватает своего ресурса. Да, не хватает определенного ресурса, и если бы Украина нарастила удары по военному производству России, то у россиян вообще бы не было ресурса для продолжения высокоинтенсивной войны, но Кремль не только это делает.

Россияне одновременно унижают потенциальных конкурентов, которые могли бы перестроить этот мир и создать его на других условиях, но это была бы экономико-технологическая конкуренция, а не конкуренция через насилие. Россия хочет вернуться к варварской конкуренции через доминирование силы.

Почему Россия продвигается на Востоке

Аналитики проекта DeepState обновили карту, отметив, что российские войска оккупировали еще 3 населенных пункта Донецкой области. Россияне продолжают наступать. Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не будет просить партнеров отправить свои войска на фронт после появления там солдат КНДР. Мы с вами не Генштаб ВСУ и не можем обсуждать планы, но логичный вопрос – что дальше?

Мы не можем комментировать оперативную ситуацию на тех или иных направлениях. Об этом могут говорить военные. Вопрос четкий и абсолютно понятный – никто не будет отправлять в Украину военных. Они боятся, и даже не маскируют этот страх, который, наоборот, только увеличивается.

Единственное, что может помочь – это 10%. Я сейчас иронизирую, но надо еще меньше дать помощи и потом спросить, почему Россия продвигается. То есть надо дать 2% и сказать, смотрите, мы запланировали 100%, мы с вами договорились, подписали все соглашения, распланировали логистику, распланировали сколько чего, куда и на какие направления пойдет, а потом мы вам дадим 2%.

Мы (Украина – 24 Канал) уже не говорим публично о том, что вы боитесь. Вы можете рассказывать, насколько вы мощные. Можете своему избирателю говорить, что равных вам нет. Мы это все прекрасно понимаем, тем более есть исторический опыт – мы же видели, как все происходило в Афганистане, в Ираке и тому подобное. Мы понимаем, насколько все мощные. Но сейчас мы говорим о договоренностях и их выполнении.

Есть математика и психология войны. С психологией в Украине гораздо лучше, чем у всех вместе взятых партнеров, но вы не можете воевать, когда у вас абсолютная непаритетность. Даже выполнив 100% запланированного, было бы недостаточно, ведь это было бы все равно меньше, чем коллективный ресурс Ирана, Северной Кореи и России. Однако этого было бы достаточно, чтобы эффективно уничтожать врага. То есть не тысячу, а три тысячи российских военнослужащих, не 10 танков, а 15 танков и тому подобное.

Исходя из этой математики, было бы понятно, что Россия продвигалась бы гораздо медленнее и с гораздо большими потерями, что существенно влияло бы на социальные настроения в России. Впрочем, партнеры даже от этого математически рассчитанного минимума дали лишь 10%.

Но как так? У вас есть все формулы, посмотрите на них, спланируйте, оцените, если разведка работает. Потому что у меня есть определенное сомнение, что у стран-партнеров разведка работает на высоком уровне. Мы же помним, что накануне вторжения говорили европейские разведки о России. Мы видим, как они оценивают российскую армию – они до сих пор считают, что это самая мощная армия. Хотя очевидно, что она воюет количеством старого ресурса.

Конечно, количество имеет значение. С большим количеством даже старого ресурса ты можешь продвигаться, потому что тебе безразличны жизни людей, количество потраченного снарядного ресурса и тому подобное. Но, пожалуйста, посчитайте математику. Украина не хочет быть оккупированной, не хочет, чтобы убивали людей. Мы понимаем, что такое российская оккупация. Россия понимает, что если она будет нас оккупировать, она будет нас уничтожать.

Важно От Запада зависит, отправит ли КНДР 100 тысяч солдат на войну, – Зеленский

Проблема в том, что если мы перестанем сопротивляться, то просто погибнем. Нас просто не будет. Это надо осознать. Когда мы говорим о ресурсах, то это не абстракция какая-то. Две ракеты против 2000 ракет – это не сопоставимо. Хотя бы 200 ракет, которые точно будут попадать в цели на территории России на глубину до 500 километров.

Я помню, министр обороны Соединенных Штатов говорил, мол, а чего вам надо атаковать Россию, они же все перевели на дальнее расстояние. Они перевели стратегическую авиацию? К тому же есть инструменты, которые позволяют ее достать и на расстоянии 1000 километров. Просто надо все это масштабировать.

Что они перевели? Логистику? Склады перевели на расстояние 1000 километров? Тактическую авиацию или вертолеты перевели? Они все размещены на расстоянии 100 – 500 километров от границы с Украиной. Это все можно поразить. И если все это масштабно уничтожать, то какой ресурс на поле боя будет подтягивать Россия?

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком – читайте вскоре на сайте 24 Канала!