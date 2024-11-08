США и союзники обсуждают ответ на участие солдат КНДР в войне против Украины, – Госдеп

США продолжают взаимодействие с союзниками и партнерами. Они работают над тем, чтобы "дать надлежащий ответ на развертывание войск КНДР вблизи границы Украины".

Об этом отметил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Участие войск КНДР в войне против Украины

Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно надлежащего ответа на развертывание северокорейских солдат в Курской области и их потенциального привлечения к боевым действиям,

– рассказал он.

В то же время представитель Госдепа отметил, что "пока не может сделать официальных объявлений о каких-либо конкретных решениях".

По его словам, "ответ на агрессию России является не только ответом США". Поэтому он напомнил, что с этой целью была собрана "целая коалиция, которая объединила полсотни стран".

"От имени Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать Украину, мы в дальнейшем будем поддерживать ее на поле боя, и мы будем работать над сохранением альянса, который мы создали", – заявил Миллер.

Кроме этого, представитель Госдепартамента отметил, что США также заявили об обеспокоенности перед Китаем в связи с усилением взаимодействия между Россией и КНДР.