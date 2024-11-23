Солдаты КНДР скоро начнут воевать против Украины, – Ллойд Остин

Войска КНДР пока не принимали участия в боевых действиях. Однако уже скоро северокорейские военные присоединятся непосредственно к войне на фронте против Украины.

Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Войска КНДР еще не участвовали в боевых действиях

Основываясь на том, чему учились (северокорейские солдаты – 24 Канал), как они были интегрированы в российскую подготовку, я полностью ожидаю, что вскоре они примут участие в боевых действиях,

– говорит глава Пентагона.

По его словам, пока нет ни одного существенного доказательства того, что северокорейские военнослужащие уже "активно участвуют в боевых действиях". В свою очередь Южная Корея говорит, что Россия параллельно поставляет топливо, зенитные ракеты и экономическую помощь КНДР в обмен на войска.

По данным Киева, Москва собрала около 50 тысяч солдат, в том числе несколько тысяч северокорейцев, чтобы восстановить контроль над районами Курской области, которые взяла под контроль украинская армия.

Кстати, ISW сообщало, что Россия также предоставила КНДР системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. Однако тип систем ПВО, которые Россия предоставила Северной Корее, остаются неизвестными. Южнокорейские эксперты предположили, что Россия могла предоставить комплексы С-400.