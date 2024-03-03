Позитивная для нас политическая игра: почему Макрон заговорил об отправке западных войск в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно заговорил о возможной отправке войск НАТО в Украину. Такая политическая игра очень позитивна для нашего государства.
Макрон видит, что Германия не хочет быть активной, в частности, в войне в Украине. Поэтому, как рассказал 24 Каналу политолог Тарас Загородний, он пытается продемонстрировать свое лидерство в европейских странах.
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Макрон борется за влияние в Восточной Европе
"Макрон меня удивил, учитывая, что Франция – это достаточно русофильская страна. У них там такой пиетет перед русскими со времен Наполеоновских войн. Еще после 1917 года большая миграция белогвардейцев. Поэтому такая политическая игра для Украины очень хорошая", – сказал политолог.
Президент Франции видит, что Германия отстает по войне в Украине. Это, кстати, можно видеть по нюансам в соглашениях по безопасности, которые подписывает наше государство со странами-партнерами. Если посмотреть на документ с Великобританией, то там есть четкие определения, что Киеву будут помогать до вступления в НАТО. В то же время если взглянуть на версию Германии, то там вопрос Североатлантического Альянса очень осторожно прописан, его фактически нет.
Поэтому Макрон хочет продемонстрировать, что именно он является европейским лидером – это хорошо, поскольку Франция ядерная страна. Он борется за влияние в Восточной Европе, в этом также участвует Великобритания и англосаксы. Французы понимают, что эта часть европейских стран будет играть очень важную роль и англосаксонские государства будут активно вкладываться в нее из-за угроз со стороны России.
Восточная Европа – это, фактически, другой Евросоюз, если учесть Польшу, Украину, Скандинавию, Румынию, страны Балтии. Это достаточно мощный блок стран, который будет объединен опасностью от страны-агрессора. К сожалению, этого еще пока не сильно чувствуют в руководстве Германии.
Очень хорошо для нас, что Макрон об этом заговорил. Могли бы мы представить, что где-то в 2021 году вообще будут открыто обсуждаться вопросы, будут ли присутствовать войска НАТО на территории Украины? Я уверен, что все-таки некоторые специалисты в Украине есть, только они не открыто об этом говорят,
– отметил Тарас Загородний.
Введение иностранных войск в Украину: как отреагировали мир и Кремль
- Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага не собирается отправлять войска в Украину. По словам премьер-министра, никому не нужно бояться, что в Чехии будет рассматриваться вопрос о какой-то форме принудительной войны.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители 28 стран в ходе встречи в Париже обсуждали идею отправки в Украину военных. Единой позиции по этому вопросу не было.
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если отправка военных будет осуществлена, то "придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО".
- Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил, что войска западных стран в случае теоретического отправления в Украину, которое предложил накануне Эммануэль Макрон, не будут участвовать в боевых действиях.