Позитивная для нас политическая игра: почему Макрон заговорил об отправке западных войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно заговорил о возможной отправке войск НАТО в Украину. Такая политическая игра очень позитивна для нашего государства.

Макрон видит, что Германия не хочет быть активной, в частности, в войне в Украине. Поэтому, как рассказал 24 Каналу политолог Тарас Загородний, он пытается продемонстрировать свое лидерство в европейских странах.

Не пропустите Макрон и Шольц поссорились из-за Украины: в чем есть плюс

Макрон борется за влияние в Восточной Европе

"Макрон меня удивил, учитывая, что Франция – это достаточно русофильская страна. У них там такой пиетет перед русскими со времен Наполеоновских войн. Еще после 1917 года большая миграция белогвардейцев. Поэтому такая политическая игра для Украины очень хорошая", – сказал политолог.

Президент Франции видит, что Германия отстает по войне в Украине. Это, кстати, можно видеть по нюансам в соглашениях по безопасности, которые подписывает наше государство со странами-партнерами. Если посмотреть на документ с Великобританией, то там есть четкие определения, что Киеву будут помогать до вступления в НАТО. В то же время если взглянуть на версию Германии, то там вопрос Североатлантического Альянса очень осторожно прописан, его фактически нет.

В июле страны G7 подписали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности и экономической поддержке Украины. Подписанты будут способствовать реформам, которые нужны для членства Украины в НАТО. Следующим шагом является заключение двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами. По состоянию на 1 марта Украина заключила договоры по безопасности с 7 государствами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами.

Поэтому Макрон хочет продемонстрировать, что именно он является европейским лидером – это хорошо, поскольку Франция ядерная страна. Он борется за влияние в Восточной Европе, в этом также участвует Великобритания и англосаксы. Французы понимают, что эта часть европейских стран будет играть очень важную роль и англосаксонские государства будут активно вкладываться в нее из-за угроз со стороны России.

Восточная Европа – это, фактически, другой Евросоюз, если учесть Польшу, Украину, Скандинавию, Румынию, страны Балтии. Это достаточно мощный блок стран, который будет объединен опасностью от страны-агрессора. К сожалению, этого еще пока не сильно чувствуют в руководстве Германии.

Очень хорошо для нас, что Макрон об этом заговорил. Могли бы мы представить, что где-то в 2021 году вообще будут открыто обсуждаться вопросы, будут ли присутствовать войска НАТО на территории Украины? Я уверен, что все-таки некоторые специалисты в Украине есть, только они не открыто об этом говорят,

– отметил Тарас Загородний.

Введение иностранных войск в Украину: как отреагировали мир и Кремль