Я понимаю, что они могут здесь делать, – Ходжес о введении войск НАТО в Украину

Некоторые государства-члены НАТО обсуждают возможность ввода войск в Украину. Первым с такой инициативой выступил французский президент Эммануэль Макрон. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что определенный контингент представителей Альянса уже присутствует – инструкторы и наблюдатели.

А недавно премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что ее страна готова отправить своих солдат в Украину с учебной миссией. Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес поделился мыслями с 24 Каналом о введении войск НАТО в наше государство. По его словам, другие страны перехватили инициативу Франции, что заставляет россиян беспокоиться о замыслах Киева и его партнеров.

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"Я знаю, что они могут здесь делать. Могу указать много мест, где можно было бы разместить войска США или других стран, чтобы они могли делать то, что было бы полезным для Украины", – сказал Ходжес.

Нужно определить цель

Как отметил генерал-лейтенант США в отставке, ведения войск – это важное политическое решение. Несмотря, говорится ли о силах ПВО, или логистические, инженерные, разведывательные силы, или любые другие. Но не стоит принимать такое решение, предварительно не определив стратегическую цель этого.

Слишком легко просто ввести войска, отправить флот или что-либо другое. Впрочем, если нет цели, то в конечном итоге не удастся наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы.

Стратегическая цель должна заключаться в помощи Украине победить Россию, отбросить войска обратно к границам 1991 года. Итак, это означает уничтожить российские логистику, штабы, сделать Крым непригодным местом для российских войск. Иметь возможность бить по логистике в России до того, как россияне будут собираться атаковать Украину,

– подчеркнул Бен Ходжес.

Украина должна иметь возможность ударить по месту, откуда осуществляются российские воздушные удары. Лучше убить лучника, чем пытаться сбить его стрелы. Это те вещи, которые, по мнению Ходжеса, имели бы большое значение.

Что думают другие страны о введении войск НАТО в Украину