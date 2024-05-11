Макрон надеется "всем сердцем", что Франции не придется воевать в Украине
Источник:Le Fiagro
Эммануэль Макрон надеется, что французским войскам не придется воевать в Украине. Однако он не исключает, что такое "вмешательство" может стать возможным.
По словам Макрона, если Россия зайдет слишком далеко, если она будет угрожать интересам Франции, то такой вариант может стать реальным. В то же время он заявил, что страна не может чувствовать себя в безопасности, когда за 1500 километров идет война.
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Придется ли воевать Франции
Эммануэль Макрон отметил, что в какой-то момент европейцы должны быть готовы остановить Россию от дальнейшего продвижения вперед в Украине. Однако президент Франции надеется, что французам "не придется воевать".
Если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружаться, и вот почему мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными для наших противников, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам, моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства",
– указал он.
Макрон отметил, что подчеркнул, что на кону суверенитет и территориальная целостность Украины, но в то же время верховенство права и общие правила также под угрозой. По словам французского лидера, если все оставить, как оно есть, то победит право сильнейшего. Однако Франция не может чувствовать себя в безопасности в таком случае. Как отметил Макрон, в Украине на карту поставлено французское будущее и безопасность.
Позиция Макрона
- В феврале 2024 года Эммануэль Макрон допустил возможность отправки западных войск в Украину. Позже президент Франции объяснил, что "не исключать чего-то не означает это делать". По его словам, единственный способ достичь мира – остановить агрессора.
- Эммануэль Макрон готов отправить французские войска в Украину при определенных условиях. То есть если бы россияне прорвали линию фронта и введение попросила бы Украина – Франция откликнулась бы. По словам Макрона, его стратегическая цель заключается в том, чтобы Россия никогда не могла победить в Украине, поскольку это представляет опасность для всей Европы.
- В то же время Владимир Зеленский отметил, что не слышал от Макрона предложений относительно именно участия войск НАТО в войне. По его словам, французский лидер имел несколько идей. Например, миссия НАТО может тренировать украинских солдат в Украине или стоять на границе. Также озвучивался вариант по созданию подземных хабов для ремонта техники.