Путин в ожидании: в каком случае Ким Чен Ын может предоставить России десятки тысяч военных

Россия привлекла несколько тысяч военных Северной Кореи для войны против Украины. Однако это может не стать концом плана российского диктатора Владимира Путина, ведь такое количество не поможет российским военным.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Ян Матвеев, подчеркнув, что Путин сейчас наблюдает за миром и его реакцией на эту эскалацию. Также он рассказал о будущем положении северокорейских военных в российской армии.

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В каком случае Ким Чен Ын может предоставить России десятки тысяч военных

По убеждению военного аналитика, если бы Кремлю действительно нужны были бы простые военные, Северная Корея не посылала бы в Россию никакую элиту. Кроме того, масштабы этих военных были бы гораздо больше.

Россияне активно наступают в Донецкой области. Учитывая российского диктатора Путина, если у него есть возможность взять гораздо больше северокорейских военных и перебросить их на фронт, то логично сделать это сразу.

По желанию Ким Чен Ына, он бы мог легко перебросить десятки тысяч военных. Здесь не говорится о том, что их нужно долго готовить. Да, они бы все не знали русского языка, но это сделать реально.

Сейчас Путин сидит и смотрит на реакцию. Важно, чтобы Запад сейчас отреагировал правильно. Путин не придерживается какого-то одного плана. Он думает, если сейчас никто это не воспримет серьезно, то, значит, "давайте нам еще сто тысяч",

– подчеркнул Матвеев.

Он отметил, что реакция должна быть не только от США, которые сейчас заняты выборами. Гораздо жестче должен быть ответ Европы, которая боится третьей мировой войны, приближаемой сейчас Путиным.

Интересно! США проводили консультации с Украиной и союзниками относительно участия северокорейских военных в войне, однако детали разговоров оставили приватными. Между тем Джо Байден на вопрос о том, как он оценивает присутствие северокорейских войск в России, сказал: "Это очень опасно, очень опасно".

Военный аналитик также рассказал, что как только войска Северной Кореи появятся непосредственно на линии соприкосновения, они сразу поймут, что такое современная война и какая судьба сейчас у российских солдат, в каком они положении находятся.

Не факт, что северокорейские военные будут сдаваться в плен, вероятно, что они будут идти на верную смерть. Однако их командиры, которые имеют определенные задачи, например, вернуться, научить своих солдат и вернуть их в Северную Корею, поймут, что никого они не вернут.

У них волосы встанут дыбом, а потом их еще и расстреляют. Ким Чен Ын разбираться с командирами не будет, он же не придет с обвинениями к Путину,

– отметил Матвеев.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в России уже находятся 3 тысяч военных КНДР. Также Украина знает, что их количество будет увеличено в ближайшее время до 12 тысяч человек.