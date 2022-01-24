Войска США провели в состояние повышенной готовности к переброске в Европу

Соединенные Штаты Америки повышают готовность своих военных на фоне напряжения вокруг Украины. Все, чтобы усилить войска Североатлантического альянса.

Пентагон привел 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности для переброски в Европу. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

Важно США готовят ответ России в случае вторжения в Украину

Однако Кирби уточнил, что пока никаких решений о переброске не принимали.

Белый дом тоже не исключает такой сценарий

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США проводят консультации с союзниками. Они действительно уточняют военные планы для всех сценариев вторжения России. Среди них не исключают и усиления войск в Восточной Европе.

Мы всегда говорили, что будем укреплять наших союзников на восточном фланге… Наши чиновники по нацбезопасности обсуждают эти вопросы со своими коллегами уже несколько недель,

– заметила пресс-секретарь.

США действительно продолжают переговоры по усилению военного контингента в Восточной Европе. Кстати, Псаки сказала также, что Вашингтон никогда не исключал возможностей оказания дополнительной помощи до вторжения.

Что этому предшествовало

Ранее американские СМИ писали, что президент США Джо Байден рассматривает возможность перебросить несколько тысяч американских военных в Восточную Европу. Кроме того, Вашингтон якобы думает о размещении авиации и кораблей.

Говорилось об 1 – 5 тысяч военных с возможностью увеличения этого количества в десять раз. Решение Байден якобы должен принять уже на этой неделе.

Заметим, сам президент говорил, что Штаты отправят войска в страны НАТО, однако после вероятного вторжения России, а не до. Что касается размещения войск в Украине – Байден говорил, что эту идею даже никогда не рассматривали.

Помощь США на фоне угроз нападения России

США в конце 2021 года согласовали Украине 200 миллионов долларов военной помощи. Отмечали, что это самая большая помощь Украине с 2014 года.

Первая партия летального оружия в рамках помощи прибыла ночью 22 января. Уже 23 января поступила вторая партия – более 80 тонн летального вооружения. Перед этим Штаты передали Украине многоцелевые гранатометы.

2 января Госдеп США запросил у стран Балтии предоставлять американское оружие Украине. Киев получит противотанковые комплексы Javelin и зенитные системы Stinger.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.