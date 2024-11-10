В радиоэфире оккупантов звучал корейский: в ГУР обнародовали разговор врагов на Курщине

Страна-агрессор заручилась военной поддержкой КНДР, чтобы и в дальнейшем реализовывать свои захватнические планы в отношении Украины. Ким Чен Ын пожертвовал Путину не только оружие, но и людей.

Украинская разведка представила очередное доказательство прямой вовлеченности войск КНДР в российскую агрессию против Украины. Так, ГУР перехватило радиоэфир оккупантов, а там звучала корейская речь, передает 24 Канал.

Смотрите также Неизвестный дрон атаковал полигон россиян в Ростове-на-Дону: в Defense Express проанализировали удар

"Тхэ Чжиль, я ремонтник, прием!"

Сообщается, что 9 ноября украинские военные разведчики перехватили радиопереговоры военных КНДР на Курщине.

Северные корейцы, размещены для выполнения задач в Курской области, ведут эфир на корейском. В разговоре КНДРовец сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.

Новоиспеченные оккупанты из КНДР общаются между собой: смотрите видео

К слову, в последнее время россияне возобновили волны штурмов на Курском направлении. По данным СМИ, Москва готовит группировку из 50 тысяч солдат, чтобы пойти в новое наступление на этом участке фронта.