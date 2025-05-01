Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание CBS, которому данную информацию сообщили несколько источников, ознакомленных с этим вопросом. Вскоре Fox News сообщили, что Уолц ушел с должности.

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Майк Уолц и его заместитель уходят в отставку

В четверг, 1 мая, стало известно, что советник Трампа по нацбезопасности Уолц и его заместитель Вонг покидают должности.

В издании CBS пишут, что Волц оказался под пристальным вниманием после того, как создал чат Signal и по ошибке добавил к нему редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, раскрыв обсуждение с высокопоставленными чиновниками национальной безопасности планов военного удара по целям хуситов в Йемене.

После публикации деталей Волц признал подлинность утечки. Тогда чиновники Белого дома обсуждали, стоит ли ему уходить в отставку, но он не сделал соответствующего предложения. Тогда же Трамп не просил его уходить в отставку. Американский лидер тогда публично поддержал Волца, назвав его "хорошим человеком, который усвоил урок".

Источник издания CBS, который знаком с ситуацией в Совете национальной безопасности, сообщил, что президент считает, что с момента инцидента с Signal прошло достаточно времени, чтобы отставки Волца и Вонга можно было бы рассматривать как часть реорганизации.

"Президент колебался увольнять Волца, считая, что это может быть расценено как подвергание внешнему давлению", – говорится в материале.

Алекс Вонг занимал должность заместителя специального представителя по вопросам Северной Кореи в первой администрации Трампа, а также заместителя помощника секретаря по вопросам Восточной Азии и Тихого океана в Государственном департаменте. Указывается, что Трамп говорил, что Вонг помог в переговорах по саммиту с лидером КНДР Ким Чен Ыном.