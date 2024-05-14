"Становится все хуже и хуже": страшные детали об эвакуации из Волчанска

Волчанск находится под постоянными вражескими обстрелами. Уже несколько суток там продолжается эвакуация населения, совместными усилиями ГСЧС, волонтеров и Нацполиции удалось вывезти около 7500 человек в более безопасные места.

К сожалению, эвакуацию становится проводить все сложнее, ведь российские обстрелы безостановочные и фактически полностью разрушили Волчанск. Подробнее о том, как на Харьковщине спасают людей рассказала Андриана Кучер – ведущая 24 Канала.

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Как проходит эвакуация

Эвакуация из приграничных населенных пунктов Харьковщины продолжается. Сложная ситуация прежде всего в Волчанске, куда пытаются зайти российские оккупанты.

Вместе с полицейскими мне удалось попасть на процесс эвакуации. Справедливо будет сказать, что ситуация с каждым разом становилась все хуже и хуже. По городу много прилетов и пожаров, даже на подъезде к Волчанску горят леса, человеческие дома,

– рассказала Андриана Кучер.

Процесс эвакуации на сегодня затруднен и происходит, к сожалению, не из всех районов Волчанска. В частности, не проводят эвакуацию из северных районов города, в центральном районе процесс затруднен.

Что происходит в районе Волчанска: смотрите на карте

"По возможности людей просят выходить ближе к выезду из Волчанска, даже выходить из города пешком. Тогда по дороге людей подбирают полицейские, волонтеры, спасатели. Потому что в самом городе очень опасно. Эвакуации проходят молниеносно, буквально 5 – 7 минут – забирают людей, животных и быстро убегают из города, потому что россияне бьют со всего, плотно работает артиллерия", – сообщила ведущая 24 Канала.

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Трагические истории местных

Во время двух эвакуаций, на которых присутствовала наша журналистка, удалось вывезти 4 человек. Однако случилась и трагическая история.

Получили заявку большой на эвакуацию из Волчанска. Речь шла о семи людях. Но в последний момент семья отказалась от эвакуации из-за того, что российский дрон попал в их дом. Он залетел в окно, после чего начался большой пожар. Бабушка, которая там проживала, к большому сожалению, погибла. Семья отказалась от эвакуации, пока не похоронит бабушку,

– рассказала журналистка.

Семья решила подождать, пока потухнет пожар, после чего будет возможность добраться до тела и провести похоронный процесс, насколько он в таких условиях возможен. Только после этого они планируют эвакуироваться из Волчанска.

Добавим, что из-за постоянных обстрелов и очень опасной ситуации в городе, ни работники ГСЧС, ни пожарные уже не ездят на места прилетов.

"К счастью, все остальные люди соглашаются на эвакуацию. Да, некоторым людям понадобилось на принятие этого решения 4 дня, но на сегодня, видимо, нет людей, которые бы отказывались уехать", – добавила Андриана Кучер.

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