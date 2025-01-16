Вражеские ДРГ лезут на Волчанский агрегатный завод, ВСУ контролирует территорию, – спикер ОТУ Харьков

Российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются попасть на Волчанский агрегатный завод. Вооруженные Силы Украины держат оборону и контролируют эту территорию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Евгения Романова, спикера ОТГ "Харьков", в эфире канала "Киев24".

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Вражеские ДРГ хотят попасть на Волчанский агрегатный завод

Романов отметил, что российские ДРГ постоянно пытаются попасть на Волчанский агрегатный завод.

Мы контролируем эту территорию. Российские ДРГ постоянно пытаются туда проникнуть. Они пытаются оказывать постоянное давление на этом участке, но продвинуться им крайне трудно, как и обеспечить логистику,

– отметил спикер ОТГ "Харьков".

Спикер добавил, что россияне не прекращают накрывать плотным огнем этот участок фронта из всех видов вооружения. Кроме этого, фиксируется использование армией противника северокорейских снарядов, однако они являются некачественными и могут вредить самим оккупантам.

"Они неточны. Иногда они не срабатывают. Иногда они уничтожают оккупантов, которые пытаются их применить", – отметил Романов.