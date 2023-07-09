Фаер-шоу на позициях оккупантов: "Волки Да Винчи" показали работу трофейного "Солнцепека"

Украинские бойцы отработали по оккупантам из системы "Солнцепек", которую завоевали как трофей. Наши воины нанесли удар по позициям российских военных.

Удар по оккупантам нанесли бойцы отдельного батальона "Волки Да Винчи", которые и заполучили "Солнцепек" в качестве трофея. Благодаря этой системе бойцы устроили файер-шоу на позициях оккупантов.

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"Волки Да Винчи" ударили по оккупантам из единственного в Украине "Солнцепека"

Удар по оккупантам произошел несколько дней назад. На видео показан запуск боеприпасов из "Солнцепека" в сторону врага и дальнейшее попадание по позициям оккупантов.

Как "Волки Да Винчи" ударили по оккупантам из "Солнцепека": смотрите видео

На странице Константина и Влади Либеровых в инстаграмме появились эффектные фото использования "Солнцепека". В сообщении говорится, что "Волки Да Винчи" захватили огнеметную систему в прошлом году под Киевом.

В сообщении также говорится, что это единственный "Солнцепек", который есть у Украины. Бойцы 67 отдельной механизированной бригады "Волки Да Винчи" объясняют, что это оружие используется достаточно редко из-за ограниченного количества боекомплекта и вообще из-за своей специфики.

"Волки Да Винчи" из "Солнцепека" ударили по оккупантам / Фото из инстаграммы Константина и Влади Либеровых

"Солнцепек" имеет не большую дальность выстрела, из-за чего подвезти его нужно почти вплотную к линии фронта. В бригаде заявили, что все попадания были точно в цель.

Что известно о "Солнцепеке"