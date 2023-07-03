Пишут с позиций и просят помолиться: как мать 5 детей стала волонтером и капелланом

Лучанка Екатерина Семенюк воспитывает пятерых детей, двое из которых приемные. Младшего Луку женщина родила в первый день полномасштабной войны. А уже через полтора месяца решила заниматься волонтерством.

Своей историей Екатерина охотно делится с журналистами, информирует 24 Канал. Она рассказала, как приняла решение стать капелланом.

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Работа без выходных

Через полтора месяца после начала полномасштабного вторжения Екатерина начала волонтерить. Вместе с командой ездила на деоккупированную Киевщину, в частности, побывала в Буче и Бородянке сразу после их освобождения.

"Мы просто были в шоке, как и вся Украина. Начали волонтерить, принимать беженцев, оказывать им помощь, просто моральную и духовную поддержку", – рассказала женщина.

Так, более года Екатерина координирует работу гуманитарного штаба в родном Луцке. Закрывает нужды военных: ищет турникеты, рюкзаки для парамедиков и многое другое. Без выходных общается с волонтерами из других стран. Вдохновившись этой работой, женщина решила, что готова оказывать духовную поддержку. Поэтому присоединилась к корпусу военных капелланов.

Часто с позиций звонят, пишут и мы просто переписываемся. Очень часто просят: помолитесь, нас очень сильно кроют артиллерией. Или пишут: спасибо за ваши молитвы. Мы являемся тылом, ждем, любим. Мы позаботимся о ваших семьях. Только вы держитесь,

– обращалась к военным Екатерина.

Решение стать капелланом

Корпус военных капелланов является структурным подразделением Христианской спасательной службы. Там Екатерина прошла соответствующую подготовку и получила сертификат. Она может ездить на фронт, не вступая в ряды ВСУ.

"Моя причина – пятеро детей. Я не могу подписать контракт и полностью принадлежать армии, потому что первая моя миссия – быть матерью. Также причина, если в ступаю в ВСУ, я уже не могу волонтерить", – объяснила героиня.

Впрочем, Екатерина часто ездит "на ноль", где помогает как военным, так и гражданским. Уверяет, имеет надежную охрану и откровенной опасности себя не подвергает. Потому что помнит – дома ее ждет большая семья.

Мама пятерых детей

Все свое свободное время Екатерина посвящает семье. Вместе с мужем она воспитывает пятерых детей, двое из которых приемные. Младшего Луку женщина родила в первый день полномасштабного вторжения. Помнит, это было после первых шести ракет, выпущенных по городу. Сейчас Лука уже сделал свои первые шаги и радует свою отважную маму искренней улыбкой.

Екатерина вместе с сыном Лукой/ insider-media

"Мы его называем Лучик. Он постоянно улыбается. Очень спокойный ребенок. Не знаю, в кого он ушел. Он очень положительный, спокойный. Люди называли его дитя войны, а мы называем дитя мира – для меня это принципиально", – добавила Екатерина.

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