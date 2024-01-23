Сначала собирали на ремонт церкви: в Тернопольской области верующие передали 100 тысяч на дроны

Верующие одного из общин в Тернопольской области передали собранные на ремонт церкви средства на нужды Вооруженных Сил. Отмечается, что эти 100 тысяч гривен пойдут на покупку FPV-дронов.

Все средства уже передали известной в Лановеччине волонтере Богдане Барви. Местные отмечают, что деньги на церковь они еще когда-нибудь соберут.

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Деньги отправили на дроны

Прихожане села Белозвезда, Тернопольской области, передали на нужды армии 100 тысяч гривен. Эти средства должны были пойти на реконструкцию местной церкви Святого Архистратига Михаила. Крестьяне собирали их в течение года, однако вместе решили, что военным они нужны больше.

На ремонт, даст Бог, еще соберем. Нашим ребятам на фронте это необходимо,

– говорят в приходе.

Все собранные деньги направят на закупку FPV-дронов для нашей армии.

Пожертвование передал известный священник, наместник храма Алексей Филюк / Богдана Барва

Люди творят невероятные чудеса, когда их светлых и изболевшихся сердец касается поистине Божья рука. Церковь всегда занимала ведущее место в жизни многих. Прихожане, которые долгий период собирали средства на ремонт церкви в селе Белозерка, решают еще раз поддержать военных на передовой и передать эти средства на закупку дроны,

– рассказала волонтер Богдана Барва.

Она добавила, что эти деньги может и не изменят кардинально ситуацию на фронте, однако сохранят жизнь наших бойцов и добавят еще немного возможностей обезвредить захватчика.

Волонтерство – это важно