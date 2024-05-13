Полтысячи человек присоединились к поискам: на Волыни разыскали пропавших 2-летних детей
Источник:Национальная полиция Украины
Отец двухлетних Алисы и Артема обратился в полицию, когда дети исчезли во время игры во дворе. Родные самостоятельно искали детей в течение почти трех часов, а затем обратились за помощью в полицию.
К поискам присоединились более 130 правоохранителей. Также известно, что поисками занимались спасатели, нацгвардейцы, кинологи и жители ближайших сел, всего более полтысячи человек.
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Дети играли во дворе и исчезли
В сообщении правоохранителей отмечается, что местность является болотистой, поэтому риски были очень высокими.
После полуночи в кустарниках разыскали девочку – она была очень напугана, но невредима. Поиски ее братика продолжались всю ночь. Сегодня утром в нескольких километрах от дома нашли и мальчика. Он сильно замерз, но жив, ребенка сразу передали на осмотр врачам,
– рассказали в Нацполиции.
Правоохранители сообщили, что маленькие Алиса и Артем сейчас находятся в одном из медицинских учреждений. Там отметили, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
Как происходили поиски детей / Фото Нацполиции Украины
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