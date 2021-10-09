На Волыни столкнулись два микроавтобуса: пострадали люди
Источник:"Суспільне"
На выезде из города Нововолынск, что на Волыни, столкнулись два микроавтобуса. В результате аварии пострадали 3 человека.
Двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести. Предварительно известно, что один из автобусов пытался обогнать другой автомобиль.
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На Волыни столкнулись бус и маршрутка: пострадали 3 человека
Авария случилась на выезде из Нововолынска в сторону Владимира. Ориентировочно в обеденное время 9 октября столкнулись микроавтобус Renault и Volkswagen. Один из них ездил сообщением "Нововолынск-Ковель".
Volkswagen LT, обгоняя, столкнулся с Renault Master,
– рассказала пресс-секретарь Нацполиции Волыни.
По словам пресс-секретаря Ольги Бузулук, двое пострадавших доставлены в больницу с травмами и ушибами.
Директор Волынского центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Владимир Шмаль рассказал, что двух человек в состоянии средней тяжести доставили в Нововолынскую городскую больницу. Один человек от госпитализации отказался.
Старший врач смены "скорой" рассказала, что травмы получили пассажиры обоих авто.
На Волыни столкнулись Volkswagen LT и Renault Master
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